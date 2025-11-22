　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紀念反共將軍黃百韜殉國　賴清德：應緬懷嚴守軍紀的國軍而非共諜

▲總統賴清德出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德紀念反共將軍黃百韜，意有所指「我們應緬懷嚴守軍紀的國軍，而非共諜」。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（22日）在社群平台發文致敬黃百韜將軍殉國紀念日，內容提及在徐蚌會戰的激烈攻防中，黃將軍展現軍人風範，用生命力抗共黨威權，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」。

賴清德表示，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築，這個命名，是為了紀念黃百韜將軍，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。

賴清德指出，當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，這些叛將洩露重要的作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。

賴清德進一步指出，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，「他所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒」。

之所以要回顧這段戰爭，賴清德說，是為了讓大家省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。

賴清德直指，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」。

此外，賴清德強調，在記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛我們的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。

賴清德說，現在大家能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，大家都應該珍惜。

最後，賴清德表示，今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，他要以中華民國三軍統帥的身分，向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。

11/20 全台詐欺最新數據

賴清德看《大濛》淚訴：過去不容易

賴清德看《大濛》淚訴：過去不容易

總統賴清德21日晚間，偕同總統府秘書長潘孟安等人，前往電影院觀賞剛拿下第62屆金馬獎觀眾票選獎，並入圍11項的電影《大濛》。在導演陳玉勳和監製葉如芬、李烈致詞完後，總統也上台透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌」。

核食全面解禁時機敏感　藍委轟賴清德：全面治理失能

核食全面解禁時機敏感　藍委轟賴清德：全面治理失能

福島食品「即日起解禁」！　她轟：蔡英文不敢做的賴清德全做了

福島食品「即日起解禁」！　她轟：蔡英文不敢做的賴清德全做了

公地放領政策重啟！落實土地正義　賴政府開百場會議終拍板

公地放領政策重啟！落實土地正義　賴政府開百場會議終拍板

賴清德吃日水產挺日　謝龍介酸：「壽司是輸死」以後吃沙西米就好

賴清德吃日水產挺日　謝龍介酸：「壽司是輸死」以後吃沙西米就好

