從蘭花到電動車　國合會攜手YouTuber走訪巴拉圭見證台灣技術合作力量

▲國合會攜手YouTuber融融，赴巴拉圭見證台灣技術合作成果。（圖／國合會提供）

記者詹詠淇／台北報導

財團法人國際合作發展基金會與知名YouTube頻道《融融歷險記》首次合作，實地走訪巴拉圭多項援外計畫。透過主持人吳宇堯（融融）第一人稱視角，向大眾呈現台灣在技術協助、教育訓練、青年參與等多元面向的具體成果。

融融曾於6年前造訪巴拉圭，此次與國合會副秘書長謝佩芬共同走訪國合會在當地執行的醫療資訊系統效能提升計畫、微中小企業輔導體系能力建構計畫、鴨嘴魚商業生產計畫、蘭花商業生產與營運輔導計畫、專業華語教師派遣計畫、國際高等人力培訓獎學金、友邦技職訓練計畫—電動車維運技術班、海外志工派遣計畫，以及大專青年海外技術協助服務計畫等。

節目中，兩人拜訪巴拉圭衛生部，親眼見證國合會協助建置的醫療資訊系統（health information system）如何協助政府官員及醫院管理層級掌握最新醫療狀況。他們也拜訪國家魚苗養殖中心及亞松森大學獸醫學院，了解鴨嘴魚、淡水白鯧、以及最新引入的泰國蝦的養殖現況。

此外，兩人在San Lorenzo蘭花展銷中心及蘭花溫室，向技術人員學習分株栽培，也參訪瑪黛茶工廠、牛仔褲工廠、黛安娜王妃基金會等國合會合作單位，親眼見證國合會如何透過台灣科技協助其發展。兩人更擔任一日助教，協助國合會兩位華語教師在課堂上煮糖葫蘆，直呼創造了許多人生的第一次。

融融在影片中多次表示，睽違6年再訪巴拉圭，除了與6年前認識的國合會技術團成員相見歡敘舊外，更有感於此前參訪的各項計畫如今已更加成熟、幫助更多巴拉圭人民。謝佩芬在影片最後則鼓勵，有興趣投入援外工作的青年朋友，可透過申請國合會的海外志工及大專生實習計畫，爭取到巴拉圭服務的機會。

融融有超過80個國家旅行經驗，去年曾隨同外交部長林佳龍走訪瓜地馬拉、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，並拍成影片。