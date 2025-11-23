彰化伸港蚵道2釣客不慎落海　出動直升機救援1死1命危

▲彰化2釣客落海，1死1命危。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣伸港鄉今（23）日發生2名釣客落海意外，消防獲報到場救援，2人皆無呼吸心跳送醫，其中1名61歲林姓男子送醫後宣告不治。

海巡署指出，今日8時許接獲通報，海尾蚵道2名民眾落海待援，隨即派遣安檢所同仁攜帶救生救難裝備及派遣救生艇、無人機區隊馳赴現場。





8時37分，海巡人員抵達海尾蚵道，經詢問報案人，確認2位民眾於海尾蚵道距岸約3公里處失足落水，海巡人員隨即會同消防及彰化救難協會人員前往救援；9時38分時，抵達現場後，1名民眾已無呼吸跟心跳，立即以擔架搬運回岸際，並送往彰化秀傳醫院急救；另持續搜索另1名落海失蹤的林姓男子，並通報海巡隊線上艇及申請空勤總隊派遣直升機救援。



10時55分，空中勤務總隊發現失蹤林男，並吊掛至防潮門蚵道，經現場消防人員抵達實施急救後，送往童綜合醫院梧棲院區。11點22分送達時已無呼吸心跳，身體已僵硬，宣告不治。





第三岸巡隊呼籲，民眾可透過「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象與風險熱區，避免進入危險海域，保障自身與救援人員安全；另民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入救援。