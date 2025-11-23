裝甲兵攀台中八唐縱走失聯　曾傳訊女友「剩1公里就下山」

▲江姓裝甲兵獨自騎機車到台中和平區爬八唐縱走失聯，警方調出監視器追查最後身影，友人也在各大登山社團請求協尋。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一名江姓現役裝甲兵21日前往台中市和平區攀爬八唐縱走路線，也向女友傳訊息表示只剩1公里就下山了，但女友等至昨(22)日凌晨未見他返家，立即向警方報案協尋。消防局獲報後也立即出動消防人員沿步道附近搜尋仍未發現其蹤影，今(23)日將擴大範圍搜索。

江姓男子在十軍團586旅裝甲兵服役，前天趁休假獨自騎機車至和平區松鶴端走八唐縱走路線，他曾傳訊女友傳說剩1公里下山，但至今都未返家。女友立即向警方報案，台中市警方和消防局昨天凌晨接到報案，出動人員搜尋未果，今日也加派人員，消防局和國軍與民間救難單位共30多位前往搜尋，家屬則在谷關消防隊等待消息。

江男的朋友昨天和今天在多處網路社群PO文，「拜託各位山友幫忙分享協助尋找」，指江男前天到台中和平區登山後失聯，當天行走路線為，唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山；江男前天早上7時26分起登，中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂返程，晚上7時11分剩1公里，後來就無法聯絡上他。

當地居民表示，八唐縱走有許多獵徑容易走錯方向，從蝴蝶谷瀑布方向的上方500-800公尺處市有許多峭壁，往唐麻單主峰路線則是主峰下山右側也有峭壁，另一地點則是走入獵徑會到松鶴二溪上游的峭壁上，之前都有失蹤民眾都在這幾處尋獲。