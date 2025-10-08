日本機場等報到「行李箱突被偷走」　偷竊手法曝！一票人都遇過

▲不少人遇過行李箱被拉走的狀況。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

在國外旅遊，重要物品一定要看好！一名網友表示，日本福岡機場等待登機時，兩名陌生女子試圖將他的行李箱推走，所幸及時制止，對方則以「搞錯了」搪塞後離開。事件曝光後，引發不少網友共鳴，也有人在福岡機場遇到類似情況，「好像很多這種事情，常常看到飛日本的在脆上找行李。」

有網友在Threads發文，當時在福岡機場等待登機，利用時間替手機充電，行李則放在座位旁。不久後，他用餘光瞄到兩名講日文的女子，若無其事地試圖推走他的行李。他當場用日文質問「這是妳的行李嗎？」對方嚇一跳回說「以為是朋友的」，另一名女生急忙道歉直呼「認錯了。」

原PO傻眼回「妳自己的行李認不出來嗎？自己行李妳不推，妳要別人來幫你推嗎？妳要確認行李才拿呀，我坐在旁邊妳都敢拿我的行李」，並表示要報警，對方不斷道歉喊搞錯了。

隨後女子轉身到隔壁走道，拉走兩個包膜完整的行李箱。原PO指出，「一人是東南亞籍的，一人是東方人臉孔，顯然是剛抵達出關，大家在機場千萬要注意，福岡機場都有這種犯罪集團出現。」

貼文曝光，也有人遇到行李被拿走的狀況，「在登機閘口店舖排隊付款時，有個大陸口音的人突然把我男朋友的行李箱推走，制止她後，她只說認錯了，我們看她另外一個行李箱根本就完全不同樣」。還有人提到，「成田特快上也有偷行李的竊賊，我的行李箱就這麼沒了，大家務必小心」、「不單是日本，其他國家也有很多類似偷行李事件」。

網友紛紛驚呼，「她們推走的搞不好也不是自己的行李」、「前陣子看到的新聞是報，小偷會拿你帶上飛機的伴手禮或者包包，一樣會說拿錯了」、「時間許可的話，你應該報警處理，由有經驗的警察鑑別是否盜賊，很多人以為只是單獨、偶然事件，盜賊就有機可乘」。