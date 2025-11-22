　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

地制法遭指「李四川條款」　李彥秀：屏東嘉義澎湖也受益

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

地方制度法昨三讀通過修正案，明年起直轄市都能設置三位副市長。外界因而關注，人口跌破250萬的台北市，若副市長李四川明年請辭投入新北市長選舉，仍可補上第3位副市長，因此該修法也被稱「李四川條款」。對此，國民黨立委李彥秀緩頰表示，修法是因現行規定已不符地方治理需求，且屏東、嘉義、澎湖等縣市同樣受益，並非為單一人事量身訂做。

李彥秀指出，最新人口統計，台灣人口已經連續22個月下滑。這也代表未來各地方縣市的人口數將不斷地下降，但是超高齡社會下，人民對政府職能的需求卻是有增無減，現行「地制法」直轄市要超過250萬人，才能設第三副市長，非直轄市超過125萬人，才能設第二副縣長的規定，顯然已經不符合實際需求。

李彥秀說明，特別是目前非直轄市都只能有一位副縣長，現實上，真的很難有對市政工作軟硬體都專業的副縣長。未來直轄市可以有三位副市長，非直轄市也能有兩位副縣長，不僅台北市、桃園市、台南市可以因此受惠，包括民進黨執政的屏東縣、嘉義縣以及澎湖縣也可以增補一席的副縣長，而人民可以享有更好的市政建設規劃。

李彥秀強調，李四川是國民黨的重要資產，不論是協助蔣萬安市長連任，或是替國民黨開疆闢土，2026李四川副市長絕對不會缺席。新北市是全台灣最大的票倉，兩黨都有輸不得的壓力，國民黨在新北市已經連續執政將近20年，有現任優勢，也有不少的執政包袱。國民黨一定會推出最強的候選人，全力守住重要的灘頭堡，打贏2026九合一地方大選。 

11/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

