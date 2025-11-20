　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳志中柏林安全會議演說　提3策略籲台歐共同抵禦威權勢力

▲▼外交部政務次長吳志中（右五）、「柏林安全會議」創辦人普羅爾（R.Uwe Proll）（右六）、駐德國代表處代表谷瑞生大使（右四）、外交部研究設計會主任柯良叡（右三）及國防大學副教授聶若鹽上校（左五）等合影。（圖／外交部提供）

▲外交部政務次長吳志中（右五）、「柏林安全會議」創辦人普羅爾（R.Uwe Proll）（右六）、駐德國代表處代表谷瑞生大使（右四）、外交部研究設計會主任柯良叡（右三）及國防大學副教授聶若鹽上校（左五）等合影。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長吳志中19日應邀出席第24屆「柏林安全會議」，並發表專題演說。吳志中指出，台歐雙方應以「信任-科技-台灣」（Triple T）策略，推動半導體、AI及通訊等產業的合作。吳志中也提出「不是今天政策」以及「每日堅守政策」 ，台歐雙方可設法共同抵禦威權勢力之認知戰、資安攻擊、經濟脅迫與混合戰威脅，並合作確保供應鏈安全與社會韌性。

外交部政務次長吳志中19日應邀出席第24屆「柏林安全會議」（Berlin Security Conference），並以「跨洲民主防衛、透過台歐合作共築韌性與創新」為題發表專題演說。吳志中指出，面對威權主義集結與全球局勢動盪，民主國家唯有團結合作，始能維護以規則為基礎的國際秩序。

吳志中表示，新冠疫情暴露全球供應鏈脆弱，經濟民族主義與俄烏戰爭動搖國際秩序，而中國、俄羅斯、伊朗及北韓正藉機加強合作，形成威權聯盟，威脅自由貿易與民主制度。威權勢力的擴張橫跨印太與歐洲，顯示兩區域命運緊密相連。

印太安全與歐洲和平不可分割，吳志中指出，若民主國家在威權威脅前退縮，將導致「強權即公理」的局面。為維持穩定，各國應以實力建立嚇阻，並在軍事、供應鏈及社會層面培養韌性。

▲▼外交部政務次長吳志中應邀於第24屆柏林安全會議發表演說。（圖／外交部提供）

吳志中同時強調，台灣位居第一島鏈要衝，是區域安全的重要基石，更是全球科技供應鏈不可或缺的核心。台灣生產全球約七成半導體、九成五以上先進製程晶片，以及幾乎所有高階AI加速器晶片，是全球數位經濟的「穩定支柱」。台海若爆發危機，不僅將重創印太安全，更將使全球科技供應鏈中斷，引發二戰以來最嚴重的經濟與地緣政治衝擊。

吳志中說，面對中國軍力快速增長，台灣國防預算將於2026年提升至300億美元，約佔GDP 3.32%，並規劃2030年比照北約國家標準，達到GDP 5%。台灣的「全社會防衛」戰略，範圍涵蓋軍事、民防、能源、通訊、資安及關鍵基礎設施等領域，均為台歐深化合作的重要方向。

吳志中肯定歐洲近年對台的高度關注，包括歐盟近期於多個場合強調台海和平穩定攸關歐洲的直接利益；部分歐洲國家的海軍艦艇已多次通過台海或至印太參與聯合演訓。而在過去4個月，包括部分歐洲國家已在印太區域內舉行逾 15 場大型軍演，顯示歐洲與印太安全正加速連結。

吳志中也指出，歐洲為台灣最大外國直接投資來源；而台灣過去4年在歐洲的投資總額已超過過去40年的總和，台積電在德勒斯登設廠則象徵雙方深厚互信。台歐雙方應以「信任-科技-台灣」（Triple T）策略，推動半導體、AI及通訊等產業的合作。

▲▼外交部政務次長吳志中應邀於第24屆柏林安全會議發表演說。（圖／外交部提供）

吳志中也提出「不是今天政策（Not-today policy）」，向任何可能挑戰區域和平的威權行為者清楚表明，「今天不是挑戰自由世界的日子」，表達台灣以實力維持和平的決心；以及「每日堅守政策」（Every-day policy），向人民傳遞希望，「每一天，都是以尊嚴、自由、有目的地生活的一天」。自由是我們的傳承，將其傳給下一代是我們的責任。

吳志中強調，台歐雙方可設法共同抵禦威權勢力之認知戰、資安攻擊、經濟脅迫與混合戰威脅，並合作確保供應鏈安全與社會韌性。

吳志中呼籲，前人從戰爭廢墟中重建文明，而今天，這份責任落在我們肩上。當歷史再次來到十字路口，台灣選擇捍衛民主、強化韌性，並為全球穩定做出貢獻。歐洲也必須作出選擇，忽視台灣，將削弱歐洲自身世代捍衛的安全與價值。台灣與歐洲唯有攜手合作，才能維護現狀，並共同打造一個科技服務人類、以信任建立繁榮，以及自由、民主與人權永不落日的世界。

▼國防大學副教授聶若鹽上校（左一）擔任與談人。（圖／外交部提供）

▲▼國防大學副教授聶若鹽上校（左一）擔任與談人。（圖／外交部提供）

 
11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中男坐超商外死亡
才領到普發1萬！他怒「國旅先噴1800元」：今年不去了 　全
列「賓賓哥」爭議黑歷史　她痛批：打著公益之名招搖撞騙抓流量
快訊／下雪了！　玉山飄雪畫面曝
頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她　大媽是「太太組」冠軍
月收112萬！女總監出遊骨折　獲國賠362萬

