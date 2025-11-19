　
社會焦點

太子集團又3人遭聲押　海外金流經手人曝光

▲▼太子集團詐欺洗錢案，尼爾創新財務主管鄭巧枚。（圖／記者劉昌松攝）

▲尼爾創新財務主管鄭巧枚涉太子集團洗錢案遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調追查太子集團跨國詐欺洗錢案有新進展，繼月初首波拘提聲押4名台籍重要幹部，查扣45億元資產後，專案小組懷疑太子集團2名財務主管鄭巧枚與陳麗珊，疑似負責處理海外資金進出台灣的轉匯工作，為清查太子跨國洗錢入台金流，台北地檢署19日晚間將鄭、陳以及尼爾創新負責人林揚茂聲押禁見。

據了解，柬埔寨籍男子陳志為首的太子集團，涉嫌利用電信詐騙、殺豬盤等手法在國際間詐騙大量資金，早在多年前就派出親信李添，把台灣打造成太子全球洗錢據點之一，除用8個人頭公司買下和平大苑豪宅、超跑，另外透過台籍的王昱棠、辜淑雯等人持續開設人頭公司招募員工，為海外博弈網站撰寫程式，維持集團在台營運假象。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲太子集團旗下天旭公司財務主管陳麗珊。（圖／記者劉昌松翻攝）

為太子集團工作的員工薪資或是購屋房貸等資金，全部都是由海外詐騙所得支應，並由新加坡籍的陳秀玲來台查帳，以確保集團利益，檢警調在將王昱棠等4名主要幹部聲押禁見獲准後，逐一爬梳搜扣取得的大量帳冊文件，發現集團旗下尼爾創新財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊是負責海內外匯兌的關鍵員工，且在案發前後仍持續與陳秀玲等海外主管聯繫處理帳務。

▲▼ 太子集團在台公司「尼爾創新」負責人林揚茂 。（圖／記者劉昌松攝）

▲太子集團在台公司尼爾創新負責人林揚茂。（圖／記者劉昌松攝）

主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪18日指揮調查局與刑事局展開第2波行動，拘提集團8名員工後，在19日晚間以涉嫌賭博、洗錢、組織犯罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請將先前獲得100萬元交保的尼爾創新負責人林揚茂，以及鄭巧枚、陳麗珊3人都聲押禁見。天旭資訊主管郭守仁與技術客服蔣佳衡等5名員工分別以30萬、50萬元交保候傳。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力
青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真
韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令展開大規模救援
早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

太子陳志洗錢制裁詐欺天旭詐欺博弈查扣和平大苑

