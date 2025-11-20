主管私用技工當廚娘　疾管署重啟調查：1週內開考績會

▲疾病管制署傳出東區管制中心主管私用技工當廚娘惹議，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署遭爆東區管制中心簡姓主任長期讓特定女技工每天替他備妥早午餐，基層員工看不慣其公器私用，7月初二度向政風室檢舉，最後僅以告誡了事。疾病管制署今（20）日回應，因本案對於防疫團隊指揮運作、基層同仁士氣仍恐有深遠影響，疾管署長羅一鈞重新檢視本案後，已指示再次進行調查並於一週內召開考績委員會審議。

疾管署去年底才爆出有「土皇帝」主管霸凌下屬，今再有週刊報導指出，疾管署東區管制中心簡姓主任遭指控，長期對員工態度不佳耍官威，引起基層反彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署副署長曾淑慧還原事情經過，該案是今年7月2日接獲檢舉人匿名投訴，後即已由政風室受理、啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示其行政管理確有不妥，故當時即由時任署長的莊人祥親自告誡受檢舉主管深自檢討改進、不得再犯，並於7月28日回復檢舉人此案處理情形。

曾淑慧表示，考量本案對於防疫團隊指揮運作、基層同仁士氣仍恐有深遠影響，羅一鈞署長今日重新檢視本案後，已指示就該主管行政管理欠妥之懲處，提報考績委員會並於一週內召開考績委員會審議。曾淑慧補充，疾管署會就媒體報導所提事證進行了解，另考量若面談恐使同仁陳述不自在，會透過匿名問卷調查案情。

另該報導中指出匿名投訴人表示：「……大家長期在壓力與恐懼中工作」。曾淑慧表示，因此案當時屬匿名檢舉且無具體陳述，迄今尚無同仁對該主管提出霸凌申訴；就此，羅一鈞已指示，疾管署人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制，瞭解東區管制中心同仁實際感受，維護友善健康職場環境。