　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林柏宏最新冒險動作電影《懸命一線》　獲頒「台北文創劇作獎」

▲▼▲張榮吉導演、陳寶旭監製的《懸命一線》，榮獲2025金馬創投會議【台北文創劇作獎】。（圖／台北文創）

▲張榮吉導演、陳寶旭監製的《懸命一線》，榮獲2025金馬創投會議【台北文創劇作獎】。（圖／台北文創，下同）

記者莊智勝／台北報導

華語影視最大投資媒合平台「金馬創投會議」，11/19(三)舉行閉幕暨頒獎典禮，現場頒發包括「百萬首獎」在內的15項大獎，總獎金高達700萬。其中，金馬獎導演張榮吉最新力作，由林柏宏、吳慷仁、ØZI主演的台灣首部高樓逃生冒險動作電影《懸命一線》，勇奪「台北文創劇作獎」，獲頒40萬獎金。

今年共有64件電影和劇集企劃入選金馬創投會議，其中38件為全新企劃（FPP），12件為已進入拍攝但仍在尋求資金或其他合作機會的作品（WIP），入選劇集企劃（Series）則有12件。創作團隊不乏多位金馬得主，其中高達22件為跨國合製作品，創下歷年新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣首部高樓逃生冒險動作電影 《懸命一線》挑戰全新題材

《懸命一線》是導演張榮吉和監製陳寶旭第三度合作的電影，從接觸電影概念到落實拍攝歴時超過兩年。劇情描述兩名洗窗工人和一個極限運動網紅歐文，在強震來襲的當下受困於百層摩天大樓的高空外牆上，在苦等不到外援的情況下，必須與時間賽跑緊急逃生的驚險過程。

為了拍出高樓逃生過程的險象環生，張榮吉在場面設計上下了非常多功夫，還特別請韓國動畫師協助設計並畫出每個鏡頭的分鏡腳本，精準規劃每一個動作場景的呈現，小到連演員臉上的表情都不放過。

張榮吉坦言，一開始拿到這份分鏡腳本，有很多鏡頭設計是以前沒見過的，他和攝影根本不知道怎麼拍，但在現場monitor上看到演員與團隊執行出來的畫面之後，「我和團隊都意識到自己在做一件很不一樣的事情。」張榮吉希望觀眾看完電影之後，除了感受到高度恐懼之外，更可以為劇中人物在逃脫過程中展現的人性而動容。

台北文創總經理劉麗惠表示，《懸命一線》作為台灣第一部以高樓逃生為題材的災難動作片，勇於打破類型常規，於拍攝技術自我挑戰與創新的同時，更重人性於危難時刻的真實面對自我、做出勇敢取捨的過程。三位年輕世代演員林柏宏、吳慷仁、ØZI敬業、專業的演出令人印像深刻，是一部非常有企圖心的電影。「近年，台灣電影受大環境的影響，比較少見大規模的商業類型片，《懸命一線》願意從技術和題材上尋求創新與突破，非常值得期待。」

▲▼▲張榮吉導演、陳寶旭監製的《懸命一線》，榮獲2025金馬創投會議【台北文創劇作獎】。（圖／台北文創）

▲2025金馬創投會議得獎者大合照。

台北文創劇作獎作品大放異彩 獲金馬62八項提名

台北文創在2014年首開企業型基金會投入編劇人才培育先例，連續12年於金馬創投會議設立「台北文創劇作獎」，實質鼓勵優質的華語原創劇本，支持劇作人才培力，歷年得獎作品都在國內外影展獲得不少肯定，其中包括強勢入圍第62屆(2025)金馬獎7項大獎的《深度安靜》，以及獲得「最佳新演員」提名的《失明》。

《深度安靜》是沈可尚導演生涯的第一部劇情長片，2020年尚在劇本開發階段即獲得「台北文創劇作獎」肯定。電影集結台灣、義大利、波蘭、紐西蘭多國團隊共同打造，沈可尚不僅憑藉這部電影，提名金馬獎「最佳新導演」，也將林依晨、張孝全、和金士傑送上了「最佳女主角」、「最佳男主角」、「最佳男配角」的入圍名單。此外，《深度安靜》還獲得了「最佳改編劇本」、「最佳攝影」、「最佳美術設計」等７大項重要獎項提名。預計明年三月上映。

由林依晨首次擔任監製的電影《失明》，則是2024年台北文創劇作獎的得獎作品，而在片中飾演兒子的劉敬，此次也憑藉角色提名金馬62「最佳新演員」。

台北文創劇作獎其他作品還包括由新銳導演劉慧伶編導，2024年在捷克卡羅維瓦利國際影展展獲最佳導演獎的《刺心切骨》；金鐘導演蘇奕瑄首部劇情長片《青春並不溫柔》；張書瑋執導台灣首部以「拉力賽」為背景的電影《我和我的賽車老爸》；張作驥導演獲得2021亞洲電影節最佳影片獎的《那個我最親愛的陌生人》；和趙德胤執導，勇奪2016威尼斯影展「國際影評週最佳影片」的《再見瓦城》等。

▲▼▲張榮吉導演、陳寶旭監製的《懸命一線》，榮獲2025金馬創投會議【台北文創劇作獎】。（圖／台北文創）

▲2020台北文創劇作獎《深度安靜》入圍第62屆金馬獎七項大獎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3元老背刺！　「創始會員」出聲開轟館長噁心
政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002
快訊／高雄某大樓墜樓！　20多歲女子墜中庭明顯死亡
粿粿家寧被SWAG鎖定！　6名人破尺度…她上演「火車便當」
大苑子搶註冊「石虎柳丁」　農場女兒怒：為何這樣欺負農民
吳怡萱生了！曬女兒照　柯文哲獻上祝福
美媒爆道奇鎖定「台灣頂尖投手」！
中山隧道有「長髮女鬼」！民眾嚇壞急拜拜　3人拍靈異片慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3元老背刺！健身房「創始會員」轟館長噁：每天有霸凌還說不知

週六小雪！「4生肖」恐小病不斷　命理師揭開運養生祕方

推薦去日本玩！他喊有流感+熊害「要有良知吧」　林氏璧用數據回應

抖音恐讓青少年「厭世、自殘」　教育部：校園禁不了

吳怡萱生了！曬女兒照「藏著我和隊友的影子」　柯文哲獻上祝福

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

小時候冬天「阿嬤往他臉上抹1物」超暖　全場回憶殺：一輩子的味道

有感日本「不跪人民幣」！她嘆國旅慘況：台灣沒這種決心覺悟

2026鐵道馬接力賽「路跑還能搭火車」　1日券135元搭到飽

林柏宏最新冒險動作電影《懸命一線》　獲頒「台北文創劇作獎」

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

3元老背刺！健身房「創始會員」轟館長噁：每天有霸凌還說不知

週六小雪！「4生肖」恐小病不斷　命理師揭開運養生祕方

推薦去日本玩！他喊有流感+熊害「要有良知吧」　林氏璧用數據回應

抖音恐讓青少年「厭世、自殘」　教育部：校園禁不了

吳怡萱生了！曬女兒照「藏著我和隊友的影子」　柯文哲獻上祝福

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

小時候冬天「阿嬤往他臉上抹1物」超暖　全場回憶殺：一輩子的味道

有感日本「不跪人民幣」！她嘆國旅慘況：台灣沒這種決心覺悟

2026鐵道馬接力賽「路跑還能搭火車」　1日券135元搭到飽

林柏宏最新冒險動作電影《懸命一線》　獲頒「台北文創劇作獎」

酒測超標3倍辯「沒肇事」　酒駕3犯男求免關被打臉

3元老背刺！健身房「創始會員」轟館長噁：每天有霸凌還說不知

「鴨哥」坐爽牢小三伺候！獄中遙控洗錢50億　矯正署：符合規定

周天成澳洲賽30分鐘輕鬆過關！　本季第12度闖8強

《蠟筆小新》沉浸展預購有驚喜　《貓福珊迪》恐龍喵快閃店好療癒

讀賣巨人啦啦隊VENUS首度全員登台！　5大主題亮點、門票11月24開賣

雙北3飯店耶誕活動　晶華市集11/29僅一天、趣淘3399元起住一晚

羅唯仁涉洩密　國發會主委證實「1年多前已調離台積電核心職務」

台海威脅全面升級！中俄「加速軍事合作」聯合軍演　金正恩也參一咖

屏東驚見新案單價站48萬　在地：房價天龍化了嗎！

【跑著跑著就睡著了】犯睏弟原地躺平成全場焦點！

生活熱門新聞

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

發濺血圖卡被起訴　工程師復出開酸民進黨

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

網友3原因很久沒逛好市多　會員揭最大優勢

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

明再探12℃　下波變天時間曝

今晨又冷一波　回暖時間點曝

黃小潔初音主機參賽炎上　當場下跪耍賴黑歷史曝

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

更多熱門

相關新聞

台北文創劇作獎《深度安靜》、《失明》　獲金馬8項提名

台北文創劇作獎《深度安靜》、《失明》　獲金馬8項提名

第62屆金馬獎公布入圍名單，金馬創投【台北文創劇作獎】得獎作品共獲得8項大獎提名。其中，2020得獎作品《深度安靜》一舉入圍「最佳新導演」、「最佳改編劇本」、「最佳女主角」、「最佳男主角」、「最佳男配角」等7項大獎；2024得獎作品《失明》則榮獲「最佳新演員」提名。

微小靈感創造巨大改變　天空創意節徵件正式起跑

微小靈感創造巨大改變　天空創意節徵件正式起跑

霞海城隍及夫人、月老駐駕　首部龍舟紀錄片特映

霞海城隍及夫人、月老駐駕　首部龍舟紀錄片特映

天空創意節開展　百萬作品超吸睛

天空創意節開展　百萬作品超吸睛

蝦皮進駐松菸　高嘉瑜轟北市扶植中資

蝦皮進駐松菸　高嘉瑜轟北市扶植中資

關鍵字：

台北文創

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

台積電洩密？前工程師：非常棘手

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面