台北文創劇作獎《深度安靜》、《失明》　榮獲金馬獎8項提名

▲沈可尚導演生涯首部劇情片《深度安靜》，入圍本屆金馬獎7項大獎。（圖／台北文創）

記者莊智勝／台北報導

第62屆金馬獎公布入圍名單，金馬創投【台北文創劇作獎】得獎作品共獲得8項大獎提名。其中，2020得獎作品《深度安靜》一舉入圍「最佳新導演」、「最佳改編劇本」、「最佳女主角」、「最佳男主角」、「最佳男配角」等7項大獎；2024得獎作品《失明》則榮獲「最佳新演員」提名。

台北文創總經理劉麗惠表示，自2014年首開企業型基金會投入編劇人才培育先例，於金馬創投會議設立「台北文創劇作獎」，就是希望透過實質鼓勵，支持華語電影拍攝，歷年得獎作品也都受到影壇高度期待，《深度安靜》、《失明》獲得本屆金馬獎多項提名，就是對電影團隊的最高肯定。「台北文創就像一個陪跑員，有幸在華語電影衝刺的賽道上，陪伴這些得獎作品跑過一段。未來，我們會繼續聚焦於劇本創作，期待為華語影壇發掘更多優質的故事。」

▲《深度安靜》是沈可尚25年導演生涯的第一部劇情長片。

25年導演生涯首部劇情長片 沈可尚角逐「最佳新導演」

《深度安靜》是沈可尚導演生涯的第一部劇情長片，2020年尚在劇本開發階段即入選金馬創投會議並榮獲「台北文創劇作獎」，當時金馬執委會執行長聞天祥還在頒獎典禮上打趣地介紹：「這是我們等待最久的新導演。」

「在我看來，能夠完成一部劇情長片，需要很多的機緣和幸運。」《深度安靜》入圍金馬獎七項大獎的消息傳來，沈可尚導演第一時間便是感謝所有幫助過這部電影的夥伴，「能入圍，完全是一群人共同全力以赴愛電影的結果，我對整個團隊深感驕傲。」

費時5年，聯手台灣、義大利、波蘭、紐西蘭多國團隊共同打造的《深度安靜》，不僅讓沈可尚獲得金馬獎「最佳新導演」提名，也將林依晨、張孝全、和金士傑送進了「最佳女主角」、「最佳男主角」、「最佳男配角」的入圍名單；此外，沈可尚和編劇陸欣芷還一起入圍了「最佳改編劇本」，攝影陳大璞、和美術設計蔡珮玲也各自獲得獎項提名。

▲林依晨、張孝全在《深度安靜》中首度飾演夫妻，雙雙獲得金馬獎提名。

林依晨《深度安靜》再獲女主角入圍 《失明》首任監製亦大放異彩

《深度安靜》的故事從一個家庭生活悲劇展開，男主角在追尋妻子死亡真相的過程中，不料卻碰觸到更深的家庭傷痛。這是林依晨、張孝全、與金士傑首度在大銀幕同台飆戲，三位演技派細膩演繹角色複雜的內心衝突，讓現代家庭與親密關係中潛藏的情感壓力與心理矛盾逐步浮上檯面。

睽違22年再度入圍金馬獎，林依晨難掩興奮，「距離上次入圍已經是好久以前的事情了，謝謝這期間的經歷讓我一再地進化。」影視兩棲的林依晨近年的進化有目共睹，除參與演出多部叫好叫座的作品之外，也開始深入跨足幕後製作，她首次擔任監製的電影《失明》，正是2024年台北文創劇作獎的得獎作品。而在片中飾演林依晨兒子的演員劉敬，此次也憑藉角色提名金馬「最佳新演員」。

劉敬表示很開心受到肯定，也感受到這次的入圍帶給身邊家人朋友們還有工作夥伴們的快樂，「有他們一起陪我努力往前走是我最幸福的事。」

▲《失明》劉敬(中)入圍金馬最佳新演員 和「母親」林依晨出席臺北文創包場電影映後座談。

《深度安靜》和《失明》都是探討個人與家庭關係的題材，人物的底色不約而同帶著壓抑和窒息，林依晨日前接受《台北文創名家觀點》專訪時曾坦言，被困在傳統家庭和社會期待中的感覺，於她而言並不陌生。「我是接受傳統教育長大的，家庭分工及男女觀念都根深柢固。幸運的是，身為演員，我有機會接觸形形色色的人，詮釋過很多故事，體會過各種不同的人生選擇，這些經驗會觸動我對現實人生的思索。」台北文創將繼續以更多的行動支持影視音發展。

▲台北文創舉辦《失明》特映會，以實際行動支持影視發展。