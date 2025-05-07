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微小靈感創造巨大改變　2025天空創意節百萬徵件正式起跑

▲▼天空創意節評審陣容。（圖／主辦單位提供）

▲天空創意節評審陣容。（圖／主辦單位提供）

記者莊智勝／台北報導

創作，往往始於一個微小卻強烈的當下感受，而每個當下的創意閃光點，都可能是改變世界的起點。2025《臺北文創天空創意節》以「當下 Dare to Share」為主題，即日起至7月10日開放徵件報名，邀請各領域的創作者，一同加入捕捉那些閃現的創作靈感，轉化為具象的創意作品和全世界分享。

捕捉瞬間靈光 創造即時共鳴

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《臺北文創天空創意節》今年邁入第8屆，累計參賽作品逾1,000件，觀展人數累積近90萬人次，是國內提供製作費最高的徵件活動之一，也是當前最具號召力和實驗性的文創人才扶植平台。徵件分為「潛力新銳」和「實驗新秀」兩組，每組各選出一件優選作品，分別提供120萬、60萬製作費、展出場地、媒體宣傳等關鍵策展資源，更邀請重量級的評審擔任業師，協助優選團隊以更開闊的視野拓展創意格局。

歷屆優選團隊如2016年「彡苗空間實驗」初試啼聲的大型互動創意鞦韆《XYZ嬉遊中》，先後獲得德國國家設計獎、台灣室內設計大獎、臺北設計獎等獎項肯定；2023年以大型互動裝置《你做了什麼顏色的白日夢》勇奪120萬首獎的「穀米機工」，更獲邀參與2025大阪世博台灣館「生命劇場」機械花株設計，讓世界看見台灣新銳設計力。

「我們相信，每一件好作品，都是創作者對此時此刻的真誠回應。」臺北文創總經理劉麗惠表示，從《XYZ嬉遊中》到《你做了什麼顏色的白日夢》，從「彡苗空間實驗」到「穀米機工」，《臺北文創天空創意節》每一屆的優選作品，都承載著創作團隊對「當下」的深刻觀察和對未來的想像。「2025《臺北文創天空創意節》以『當下 Dare to Share』為徵件主題，正是為了提醒身處在訊息爆炸、瞬息萬變時代的我們，不要忽略了『當下』才是每一個靈感與行動誕生的起點，也是觸動改變、體驗、與未來連結的時刻。」

《臺北文創行者計畫CreaVenture》遴選優選者國內外駐村

有鑑於文化創意設計作為國際語言，在國際文化交流日益頻繁的情況下，新銳創意團隊需要打破創作慣性，激發更有實驗性與多元化的創意想像，臺北文創加碼啟動《行者計畫CreaVenture》，攜手台北寶藏巖國際藝術村提供國內外藝術駐村資源，助力優選者拓展國際視野，提升個人能見度和未來跨域合作的可能性，為優選者的創作職涯注入更多轉化契機。

劉麗惠總經理指出，「藝術駐村有助於優選者拓展國際視野，我們期待看到更多年輕的創作者從天空創意節出發，透過國內外的藝術駐村機會與更多國際策展人、藝術家互動，或是透過展覽、工作坊等交流活動，替自己的未來職涯積極鋪路。」

黃金評審陣容 助攻創意新銳圓夢

《臺北文創天空創意節》每屆都會邀請創意界的重量級人士組成評審團，並擔任優選團隊的諮詢導師。今年的評審團由豪華朗機工團長暨共同創辦人張耿華領軍、和臺北文創總經理劉麗惠共同領軍，陣容包括：格式設計創辦人王耀邦、偶然設計共同創辦人曾令理，及當若科技藝術共同創辦人周杰聰，專業涵蓋科技、藝術、策展、設計、建築、空間、影像互動等多元領域，在評選出優選作品後，他們也將以業師的身分投入諮詢指導，毫不藏私地協助優選團隊打造出令人驚艷的作品。

豪華朗機工團長暨共同創辦人張耿華今年是連續第三屆應邀擔任評審，從過去兩屆的參賽者中，他看到了台灣年輕人對創作的憧憬和熱情，也同時看到了他們在創意設計思維上的侷限與不安，「創作不是說服或迎合，而是以真實的感受打開思考，讓世界重新學會洞察、質疑與轉變。」張耿華認為，唯有靜下心來面對「當下」，才能發現時間其實是充滿紋理、光澤與細微變化的載體，這份穿透表象、洞察細節的能力，正是孕育設計與創意的關鍵。

2026年移展台南西市場 為優選者開拓更寬廣舞台

繼2022、2023先後移展高雄棧貳庫KW2、和臺中驛鐵道文創園區，累積超過20萬人次參與並獲得廣大迴響之後，本屆《臺北文創天空創意節》持續突破「領域、地域、場域」的隔閡，將攜手台南市政府於2026年初移展到台南市最新的文創地標— 西市場，讓優選團隊和作品被更多地方的人看見。

2025《臺北文創天空創意節》徵件自即日起至6月20日受理報名，凡具中華民國國籍之個人或經政府核准立案之公司、法人、社團組織、學校系所等，皆可以個人或團體之名義報名參加，每人/團體至多可投2件。報名組別依製作費區分為120萬元「潛力新銳組」、60萬元「實驗新秀組」，每組各取一名優選，除獲得高額製作費外，另提供展出場地、評審諮詢指導、行銷宣傳等關鍵策展資源。

為鼓勵更多青年學子勇敢築夢、圓夢，「實驗新秀組」將在決選階段為「全學生團隊」保留最低20%的保障名額，希望在創意發表的路上給予學子們最大的支持與協助；另設10組「好點子獎」，入選者可各獲得5000元獎金。

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