黃小潔初音主機參賽炎上　當眾下跪耍賴「逼老師打分」黑歷史曝

▲黃小潔拍片解釋時間軸，卻點名評審應向主辦方道歉，還稱自己明年可以當評審。（圖／翻攝自YouTube／黃小潔Jerry）

記者柯沛辰／綜合報導

WirForce 2025電競娛樂派16日落幕，但「全能電腦改造王」比賽爭議持續延燒。網紅黃小潔賽後痛訴，他組的「初音主機」沒有拿下前三名，「我在廁所哭到腿軟」，讓粉絲們紛紛質疑主辦不公。不過，網友後來發現，作品根本不符合參賽標準，質疑是在帶風向，讓黃小潔炎上，連同昔日畢業作品沒過下跪耍賴的黑歷史也被起底。

黃小潔16日賽後在Threads發文表示，抱歉讓各位粉絲失望了，因為初音主機最終未拿下前三名，沒有贏來完美的結局，讓他在廁所哭到腿軟，但他仍很感謝遠從各地趕來朝聖的粉絲們，「雖然最終沒得名，但我也尊重大會的評判，至少我的目的達成了，就是讓世界看見台灣！」

不過，全文未提及違反比賽規則，也未提及「初音主機」其實有奪下特別獎「最特別的機殼改造玩家」，導致大批粉絲砲轟主辦單位「黑箱」，更攻擊其餘得獎選手。事後，有網友發現，比賽早就明訂「未使用規定硬體會被扣分」，卻隻字不提相關內容，疑似刻意煽動粉絲。

對此，黃小潔事後拍片解釋時間軸，稱自己在報名表未看到限制，但收到切結書後便知曉贊助商規範，是自願承擔扣分參賽，呼籲支持者冷靜理性「不要傷害其他參賽者、也不要攻擊廠商」。

不過，話鋒一轉，黃小潔又點名其中一名評審KM Studio超譯規則，呼籲對方發文應「深思熟慮」，並為此次風波道歉，甚至稱自己願意擔任明年評審，讓網友們看完滿頭問號。

許多網友看完留言表示，「真的覺得不是故意的，而是發自內心的輸不起」、「蠻擅長自我感動的」、「規則寫的很清楚，比賽也是他們舉辦的，完全沒有任何含扣的空間」、「這是我見過最厲害的道歉影片，檢討主辦單位，檢討評審，就是不會檢討自己」、「明明只要按照規則就能得第一，也不會改變整體外觀，為什麼不這麼做呢？」、「聽到『他們光是來參加就很有勇氣了』這句，就覺得這位先生到底在公三小朋友，出發點都一樣，講的有種居高臨下的感覺。」

此外，有網友起底黃曉潔黑歷史，包括今年3月未經授權就擅自使用日本知名VTuber、插畫家「時雨羽衣」肖像改裝痛車，把自己的LOGO修改到羽衣的圖上，還收了卡鉗改裝品的贊助及改裝車展等營利。；2024年12月駁二動漫祭邀國軍直昇機起降，黃酸言酸語被罵到刪文。

其中，最知名的莫過於黃小潔10年前就讀科大期間，因畢業作品女用腳踏車完成度太低，被老師打低分，可能無法畢業，竟苦苦糾纏老師，還當場下跪耍賴，讓在場師生傻眼，鬧上新聞版面。