　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃小潔初音主機參賽炎上　當眾下跪耍賴「逼老師打分」黑歷史曝

▲▼黃小潔初音主機參賽炎上　當眾下跪耍賴「逼老師打分」黑歷史曝。（圖／翻攝自YouTube／黃小潔Jerry） 

▲黃小潔拍片解釋時間軸，卻點名評審應向主辦方道歉，還稱自己明年可以當評審。（圖／翻攝自YouTube／黃小潔Jerry）

記者柯沛辰／綜合報導

WirForce 2025電競娛樂派16日落幕，但「全能電腦改造王」比賽爭議持續延燒。網紅黃小潔賽後痛訴，他組的「初音主機」沒有拿下前三名，「我在廁所哭到腿軟」，讓粉絲們紛紛質疑主辦不公。不過，網友後來發現，作品根本不符合參賽標準，質疑是在帶風向，讓黃小潔炎上，連同昔日畢業作品沒過下跪耍賴的黑歷史也被起底。

黃小潔16日賽後在Threads發文表示，抱歉讓各位粉絲失望了，因為初音主機最終未拿下前三名，沒有贏來完美的結局，讓他在廁所哭到腿軟，但他仍很感謝遠從各地趕來朝聖的粉絲們，「雖然最終沒得名，但我也尊重大會的評判，至少我的目的達成了，就是讓世界看見台灣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，全文未提及違反比賽規則，也未提及「初音主機」其實有奪下特別獎「最特別的機殼改造玩家」，導致大批粉絲砲轟主辦單位「黑箱」，更攻擊其餘得獎選手。事後，有網友發現，比賽早就明訂「未使用規定硬體會被扣分」，卻隻字不提相關內容，疑似刻意煽動粉絲。

在 Threads 查看

對此，黃小潔事後拍片解釋時間軸，稱自己在報名表未看到限制，但收到切結書後便知曉贊助商規範，是自願承擔扣分參賽，呼籲支持者冷靜理性「不要傷害其他參賽者、也不要攻擊廠商」。

不過，話鋒一轉，黃小潔又點名其中一名評審KM Studio超譯規則，呼籲對方發文應「深思熟慮」，並為此次風波道歉，甚至稱自己願意擔任明年評審，讓網友們看完滿頭問號。

許多網友看完留言表示，「真的覺得不是故意的，而是發自內心的輸不起」、「蠻擅長自我感動的」、「規則寫的很清楚，比賽也是他們舉辦的，完全沒有任何含扣的空間」、「這是我見過最厲害的道歉影片，檢討主辦單位，檢討評審，就是不會檢討自己」、「明明只要按照規則就能得第一，也不會改變整體外觀，為什麼不這麼做呢？」、「聽到『他們光是來參加就很有勇氣了』這句，就覺得這位先生到底在公三小朋友，出發點都一樣，講的有種居高臨下的感覺。」

此外，有網友起底黃曉潔黑歷史，包括今年3月未經授權就擅自使用日本知名VTuber、插畫家「時雨羽衣」肖像改裝痛車，把自己的LOGO修改到羽衣的圖上，還收了卡鉗改裝品的贊助及改裝車展等營利。；2024年12月駁二動漫祭邀國軍直昇機起降，黃酸言酸語被罵到刪文。

其中，最知名的莫過於黃小潔10年前就讀科大期間，因畢業作品女用腳踏車完成度太低，被老師打低分，可能無法畢業，竟苦苦糾纏老師，還當場下跪耍賴，讓在場師生傻眼，鬧上新聞版面。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄
快訊／輝達救台股！台指期開盤漲逾700點　台積電期貨漲破4％
快訊／輝達救全村！日股大漲近2000點　晶片股狂歡
馬太鞍堰塞湖溢流「救全村的男人」　女兒嘆曝病倒要動手術
好市多失優勢？他揭3原因：很久沒逛　會員曝最大優勢
SWAG出手救粿粿：隨時歡迎　條件優渥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃小潔初音主機參賽炎上　當眾下跪耍賴「逼老師打分」黑歷史曝

好市多失優勢？他揭3原因：很久沒逛　會員曝最大優勢

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」　網友卻罵爆

義老闆公審16台人IG又重開　刪掉臉書影片「道歉全沒了」

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

今晨下探12.8度！　下周「新一波東北季風」又有雨

今晨又冷一波！一周氣溫圖出爐　回暖時間點曝

阿嬤想買衣服行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭百萬網友

賓賓哥又闖禍！突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

黃小潔初音主機參賽炎上　當眾下跪耍賴「逼老師打分」黑歷史曝

好市多失優勢？他揭3原因：很久沒逛　會員曝最大優勢

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」　網友卻罵爆

義老闆公審16台人IG又重開　刪掉臉書影片「道歉全沒了」

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

今晨下探12.8度！　下周「新一波東北季風」又有雨

今晨又冷一波！一周氣溫圖出爐　回暖時間點曝

阿嬤想買衣服行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭百萬網友

賓賓哥又闖禍！突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

年頭等到年尾　「最美海景商場」驚喜宣布試營運倒數

用科技守護生命！打造全台首個「空中醫療血路」　無人機開啟救援新時代

《動物方城市2》震撼回歸　不看？你就跟不上話題啦！

高雄男騎士凌晨「蛇行撞警車」還肇逃！　被逮激動喊：我腳抽筋

教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄

快訊／輝達救台股！台指期開盤漲逾700點　台積電期貨漲破4％

快訊／輝達救全村！日股大漲近2000點　晶片股狂歡

輝達財報強心針！　台積電ADR盤後跳漲逾3%

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

第6代「TOYOTA RAV4大陸發表」有最便宜2.0升汽油入門款！雙油電也沒少

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

生活熱門新聞

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

發濺血圖卡被起訴　工程師復出開酸民進黨

明再探12℃　下波變天時間曝

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

ATM領普發1萬「忘了帶健保卡」　網曝1招秒查

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

今晨下探12.8度！下周「新一波東北季風」又有雨

更多熱門

相關新聞

柯震東老婆又發威！「又幫68萬YTR奪獎」

柯震東老婆又發威！「又幫68萬YTR奪獎」

第6屆走鐘獎頒獎典禮26日晚間在台大體育館登場，眾多知名創作者和觀眾熱情參與，今年典禮由視網膜、阿樂、恩熙俊共同主持，稍早頒出「親手做的獎」，由擁有68萬訂閱的創作者黃小潔Jerry拿下，他的影片「『超越特效！芙莉蓮魔法具象化！』我發明了可以真正施法的魔法杖！全世界第一隻！」，創意獲得了肯定。

關鍵字：

黃小潔初音主機

讀者迴響

熱門新聞

川普突轉貼黃仁勳3句話

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

台積電洩密？前工程師：非常棘手

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4％

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面