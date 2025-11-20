中日關係緊張新焦點　賴瑞隆、蔡秉璁籲高雄民眾用行動支持日本水產

▲民進黨立委賴瑞隆呼籲民眾用行動支持日本水產。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

記者陳弘修／綜合報導

日本首相高市早苗針對「台灣有事」相關發言引發中日關係新一波緊張焦點，根據日本共同社報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。對此，民進黨立委賴瑞隆在臉書指出，高雄人對日本的友情「記得非常深」，特別是對2022年石斑魚事件的支持，他呼籲呼籲高雄民眾以行動支持日本水產，深化雙邊情誼，「台日之間應當成為亞太區域最堅定的夥伴」。

賴瑞隆19日透過臉書發文指出，2022年台灣石斑魚遭禁止輸入，台灣積極拓展國際市場，將石斑魚加工成魚排、魚片、菲力等產品，以貼近國際消費習慣。日本則在近兩年陸續開放龍膽石斑、青斑，並於2024年核准高雄養殖的龍虎斑進入日本市場，這些都是台日農漁產交流的重要進展。

當台灣的鳳梨、石斑魚等農漁產品遭封鎖時，日本採購超過1.8萬公噸、逾7億元的鳳梨，至今仍是台灣最大鳳梨出口國，「雪中送炭的情義，台灣人都放在心裡」。

賴瑞隆也強調，台日之間應當成為亞太區域最堅定的夥伴」，也呼籲高雄民眾以行動支持日本水產，深化雙邊情誼。

另外，民進黨立委邱志偉團隊執行長、2026高雄市議員參選人蔡秉璁也在臉書發文表示，以福島核廢水監測為理由禁日水產，但從過去經驗來看八成又是把經貿政治化，高市早苗日前提及台海若遭武力封鎖，將可能使日本陷入「存亡危機事態」，因此考慮行使集體自衛權，這樣的論述符合日本長期高度依賴台灣海峽航路的國家利益，也是國際社會維護航行自由的重要立場

蔡秉璁表示，日本在台灣鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦、石斑魚等農漁產品遭遇禁令時，是台灣拓展的重要替代市場。台日雙方互相支持的情誼不能忘記，台灣應用實際行動力挺日本海產。

▲2026高雄市議員參選人蔡秉璁用行動力挺日本海產。（圖／翻攝蔡秉璁臉書）