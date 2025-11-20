　
「4星座」將迎來10年大運！事業突破、財富增長、遇真愛

▲新年,好運,運勢,煙火。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲從2026年開始到2036年，4星座在未來10年將迎來好運。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

距離2026年只剩41天，火星、木星與海王星的能量將影響未來10年運勢，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座，自2026年至2036年，事業、財富、人際上都能有所收獲。

●牡羊座

2026年火星與木星加持，讓牡羊座的朋友在事業上更如魚得水，能夠升職、得到新工作機會的可能性極大。牡羊座果斷且富有創造性，能夠將內心的熱情轉化為實際行動，為自己創造更多成功機會。財運方面，牡羊座憑藉直覺和敢於冒險的精神，有望在投資等領域收穫豐富。愛情上如果積極主動，能吸引眾多異性目光，有機會邂逅浪漫戀情。

●獅子座

獅子座的朋友從2026年開始，未來10年裡，在事業上能大放異彩，藉由強大的決策能力與執行力，能在職場中脫穎而出，無論是創業或升職加薪都有絕佳機會。財運方面，獅子座在投資上能有獨到眼光，助力財富不斷增加。感情上也有機會遇上甜蜜愛情，享受浪漫時光。

●射手座

因木星與火星的雙重影響，讓射手座的朋友充滿活力與希望，在學習、旅行和知識探索方面，可以擁有更多機會，也使其更勇於嘗試新事物。事業方面，射手座敢於創新的精神將會得到認可，有望在新興領域有所突破。財運方面，憑熱情與行動力獲得回報，這10年也是成長與探索的黃金期，愛情裡有望遇見志同道合的靈魂伴侶。

●雙魚座

雙魚座自2026年開始，將進入10年大運期，這段期間他們在精神和情感層面會有深刻成長。海王星的能量讓雙魚座的朋友靈感不斷，在藝術、創作等領域，能將內心所想轉化為實際成果，事業上也能有突破與財富回報。人際關係方面，能憑藉同情心、直覺力來獲得更多支持與理解。感情上也會有浪漫邂逅，收獲美好的愛情。

「4星座」將迎來10年大運！事業突破、財富增長、遇真愛

「4星座」將迎來10年大運！事業突破、財富增長、遇真愛

【媽媽太會救場】送機現場兒子女友哭慘 媽媽扛氣氛拚了

