首屆亞太區域慢食年會在菲律賓　饒慶鈴分享餐桌上的永續台東

▲首屆亞太區域慢食年會在菲律賓拉開序幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升台東在國際慢食地圖上的能見度，台東縣長饒慶鈴18日親率「台東慢食代表隊」前往菲律賓巴科羅（Bacolod），參與首屆 Terra Madre Asia & Pacific 2025（2025亞太慢食年會）。饒縣長表示，此次代表隊成員不僅是餐飲業者，更包含布農、排灣、魯凱、卑南、阿美等原住民族群的文化實踐者。此行除了推廣台東在地食材，也要把台東獨特的傳統智慧、食農教育與永續慢食精神帶上國際舞台。

Terra Madre Asia & Pacific 2025 是亞太地區最重要的慢食盛會，也是全球兩年一度 Terra Madre – Salone Del Gusto 國際慢食年會後，首次在亞太區舉辦的大型活動，象徵區域力量的整合與永續美食推動的里程碑。今年以「從土壤到海洋：一場穿越風味與傳統的慢食之旅」為主題，集結超過25國、逾2000名參與者，包括小農、漁民、原住民領袖、青年廚師與國際倡議者，共同討論氣候變遷、飲食文化與食物系統的挑戰。

這場為期五天的盛會，強調食物主權、推動「優質、純淨、公平」的飲食原則，並將地方美食文化推向國際。主辦城市巴科羅也因此成為亞太地區永續發展與飲食文化交會的焦點，展現生物多樣性與在地社群韌性的價值。

饒慶鈴指出，台東慢食節十年來已成為台灣最具指標性的飲食文化活動，也在台東扎根出穩固的慢食社群。此次代表隊陣容堅強，包括推動台灣原生種復育的「蓋亞那工作坊」、傳承魯凱族飲食文化的「南島部落咖啡廚房」、重新演繹排灣族食材的「樂蕬樂食」、鹿野小農「共農共食」等四組團隊，將分享來自不同族群的飲食文化。另有建和部落的「部落草地便當」、推廣阿美族文化的「浮定生活」、資深文化工作者李張力元，以及倡議永續海洋的「旗遇海味」等，也皆自費前往，展現台東多元飲食文化，並與亞太地區慢食夥伴交流。

饒慶鈴強調：「我們帶出去的，不只是食物，而是來自台東山海與土地的傳統智慧。」她期盼透過這趟旅程，讓世界更加看見台東在守護在地飲食文化與落實環境永續上的努力。

代表隊昨晚抵達馬尼拉後隨即轉機前往巴科羅，並於晚間與當地慢食社群交流暖身，準備迎接接下來一連串的年會活動。更多亞太慢食年會內容與台東代表隊的展演，可追蹤「慢食台東 Slow Food Taitung」臉書及官網。