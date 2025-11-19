豬腎移植在獼猴體內存活一年　陸「異種器官移植」再跨一步

▲陳剛（右一）所率領的研究團隊。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

華中科技大學同濟醫院今（19）日消息指宣佈，經過基因編輯的豬腎脈成功在獼猴體內存活超過一年，成為除美國外全球首例靈長類異種器官存活達一年案例，象徵大陸在異種移植領域再邁出一步。該研究團隊指出，在器官短缺下，豬器官被視為最具可行性的替代來源，此次突破為未來臨床應用奠定重要基礎。

▲陳剛研究團隊豬腎移植獼猴體內突破1年存活門檻。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，「每（次）看終末期腎病患者在等待中備受煎熬，我們都很難安。」該院器官移植研究所專家陳剛教授說，這正是團隊堅守二十餘年的初心，全球每年僅10%的器官移植需求能被滿足，異種移植成了破局希望。

陳剛認為，早期以靈長類動物作供體排斥強烈，且存有倫理爭議，豬的器官大小與人相近、易繁育，因此成為最佳選擇，但免疫排斥與跨物種感染始終是難題。

研究團隊自1999年起投入相關實驗，曾讓豬腎在獼猴體內存活13天，隨著基因改造技術成熟，他們移除排斥來源基因，卻發現多次實驗仍無法突破30天存活的門檻，主因是普通豬普遍帶有巨細胞病毒，移植後會加速器官衰竭。

對此，該研究團隊與企業合作，建立全程無菌飼育流程，從剖腹產到隔離飼養皆嚴格控管，成功育出無病毒的基因改造豬。以此為基礎進行研究後，半數獼猴的移植腎存活超過五個月。

此外，研究團隊也優化抗排斥策略，從多隻獼猴中篩選出免疫反應較弱的受體，精準調控用藥並監測藥效，逐步延長器官存活期。直至2024年，豬腎存活首次突破半年，2025年正式跨越一年，截至目，前該獼猴生命體徵仍穩定。

陳剛強調，團隊正朝臨床前標準邁進，期待在3至5年內讓患者使用豬器官移植技術，但倫理審查與跨物種感染監測等挑戰仍須持續克服。