壯烈劇本要換卓榮泰？　學者看不懂財劃法攻防：盤算讓2026大敗？

記者陶本和／台北報導

立法院上周三讀通過國民黨版本的《財政收支劃分法》部分條文修正案，讓行政院長卓榮泰怒嗆全面迎戰；不過，深度參與社會議題的成大電機系教授李忠憲19日表示，他實在看不懂卓賴在做什麼，此議題有利對方（藍白）動員，不利自己投票，他嘲諷地說，民進黨盤算可能是讓2026大敗，置之死地而後生。對此，資深媒體人周玉蔻也留言嘲諷地說，她的判斷是要換卓榮泰，故意設計壯烈劇本。

李忠憲表示，他看不懂卓賴到底在做什麼，在大罷免之前就一直順著藍白，連一萬（現金）都這樣發下去；大罷免失敗以後，藍白財政劃分法又給了民進黨重擊，然後卓榮泰說預算編不出來，所以這次要反擊，不能給地方這麼多錢。

李忠憲認為，問題如Coco（周玉蔻）講的，2026是地方選舉，在這種議題才撕破臉，就跟當初贊成普發一萬一樣，都是有利於對方的動員，不利於自己的投票。

李忠憲嘲諷地說，他猜民進黨的盤算可能是這樣，讓2026年大敗，台南、高雄都丟掉，然後置於死地而後生，看2028能不能人民因為害怕而投給民進黨。他認為，錢的問題沒什麼人搞得清楚，給中央跟給地方對一般人民有差嗎？

李忠憲表示，消滅司法權這個法律，「參與評議之大法官人數不得低於10人；作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。」 賴清德總統於 2025 年 1 月 23 日正式核批並公布。

李忠憲說，民進黨為何不把憲政危機視為危機？因為他們以為「政治衝突」比憲政衝突更可怕。立法權毁掉了司法權，行政權卻不知不覺，把憲政秩序當成一般的法律，台灣已經死一半了，「不對！三分之二，立法、行政、司法的三分之二」。

李忠憲表示，這不就是反紫光時的「小額入股」嗎？如果當初紫光小額入股了聯發科，聯發科現在還活著嗎？能夠置於死地而後生嗎？

對於李忠憲的發文，周玉蔻則在貼文下留言，「我的判斷是要換卓榮泰！故意設計這種壯烈劇本」。