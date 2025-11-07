旅展機票「飛澳門799起、日韓萬元有找」　各航空優惠一次看

▲華航旅展推出全航線76折優惠。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

國際旅展ITF今（7日）開跑，各航空公司推出優惠，其中華航全航線下殺76折起，台北-曼谷3645元起、飛日韓萬元有找；長榮航空東北亞航線也祭出不到萬元優惠；星宇航空攜手星野集團推出熊本5天4夜19500元起；台灣虎航台中飛澳門單程799元起(未稅)；華信航空祭出離島或花東2天1夜3299元起優惠。

華航

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航ITF線上旅展同步促銷，台灣出發全航線76折起，包括台北－曼谷3645元起、台北-峴港6075元起、台北－高松7695元起、台北－大阪9315元起，不到萬元可直飛日韓、東南亞等熱門航點，上列優惠票價為未稅價。

華航美澳航線祭出兩萬元有找優惠，華航表示，12月3日亞洲獨家直航首飛的台北-鳳凰城航線，優惠1萬9440元起、台北－布里斯本1萬7160元起；直飛歐洲6大黃金航點同場特惠，包括台北-羅馬2萬2446元起、台北－布拉格2萬3650元起，上列價格皆是未稅價。

▲華航國際旅展推出全航線76折優惠。（圖／華航提供）

此外，華航將推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2（Zootopia 2）」的人氣角色，打造全新「動物方城市2主題彩繪機」，將於11月19日台北飛往洛杉磯 CI006 正式啟航，「動物方城市 2 主題彩繪機」首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點。



長榮航空

長榮航空推出旅展優惠，其中國人最愛的東北亞航線萬元有找，包括桃園/松山-東京來回未稅價9317元起、桃園-大阪來回未稅價8923元起、桃園-神戶來回未稅價7333元起、桃園/松山-首爾來回未稅價6090元起。另東南亞熱門航線優惠不缺席，桃園-曼谷來回未稅價4535元起。此外，桃園-香港來回未稅價只要3123元起。

▲長榮航空旅展推出日韓萬元有找優惠。（圖／長榮提供）

長程航線部分，長榮歐美航線推出桃園-米蘭來回未稅價2萬3484元起、桃園-維也納來回未稅價2萬3571元起、桃園-洛杉磯來回含稅價2萬6558元起、桃園-西雅圖來回含稅價2萬3776元起。

長榮航空機加酒自由行品牌「長榮大旅行家」，與指定旅行社攜手推出香港迪士尼20週年自由行產品，兩天一夜加香港迪士尼樂園一日門票，含稅價9888元起；三天兩夜入住迪士尼好萊塢酒店與市區酒店各一晚，四人同行一人免費，再享每人一張升等連玩2日門票、提早入園證及每房一份2合1酒店住客餐飲優惠等，含稅價1萬5888元起。

▲星宇航空以「穿越未來之門，啟航無限可能」為主題，打造沈浸式旅展展區。（圖／星宇提供）

星宇航空

星宇航空則攜手星野集團推出「星星相遇」旅展限定機加酒方案，包含北海道「星野TOMAMU度假村＋OMO飯店」五天四夜3萬4600元起、東京「1955 Tokyo Bay＋OMO5大塚或五反田」五天四夜2萬8600元起、沖繩「虹夕諾雅沖繩」四天三夜3萬3500元起、熊本「OMO5熊本」五天四夜1萬9500元起，以及關西「OMO7大阪」五天四夜2萬8500元起等多項優惠。

因應星宇航空全台首架A350-1000廣體機即將於年底抵台，星宇航空在旅展搶先首賣同款1：200比例模型，以碳纖維為設計主題、曜石灰搭配大地金新尾翼塗裝，機身印上象徵新世代機型的「1000」字樣，完整呈現六輪主起落架與新一代Rolls-Royce Trent XWB發動機。即日起，旅客可透過旅展現場、星宇小舖網站、形象門市及免稅預購平台béshopping入手，售價2600元，旅展推出限定9折優惠。

▲台灣虎航推出線上旅展促銷。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航

台灣虎航在旅展期間同步推出2026年夏季班表開賣及線上旅展促銷，台中飛澳門單程未稅價799元起、台北飛仁川單程未稅1299元起、台北飛沖繩單程未稅1599元起、台北飛石垣島單程未稅1599元起、台北飛東京單程未稅1799元起等，包括日本、韓國、東南亞、澳門等航線都有優惠。

台灣虎航表示，配合全民普發1萬元即將上路，單筆行程滿新台幣萬元以上，有機會再兌換價值新台幣500元的回饋金。另線上旅展在支付方面有多元回饋，若至樂虎卡專屬活動頁面並使用樂虎卡刷卡購票，則可享有票價2%的 tigerpoint 回饋金；選擇以 AFTEE 支付，可享全單現折10%的優惠，並加碼贈送新台幣50元優惠券；若使用 LINE Pay 支付，單筆消費滿1萬元則可獲得3%回饋。

▲華信航空旅展推出離島和花東優惠。（圖／華信提供）

華信航空

華信航空今年ITF旅展以「秋冬好時光 離島慢旅行」為主題，最大亮點為澎湖、金門、馬祖、花東2天1夜只要3299元起，第2人還可享有最高1111元優惠。此外，澎湖、金門機票加住宿推出買一送一，兩人同行總價只要6666元起優惠。旅展期間搭配「華信愛心同行」公益專案，推出四人同行、買二送二愛心價。現場亦首次推出華信航空精選LOGO商品搶購，特殊造型的海東青寶寶吊飾受到歡迎。

華信航空表示，華信航空每日17:00-17:20在旅展主舞台舉辦有獎徵答活動，獎品相當豐富，包括華信航空已絕版的懷舊系列飛機模型、經典空服員公仔、海東青寶寶吊飾、繽紛馬卡龍膠台及環保側背包，以及最新推出由華信空服員手繪的明信片。