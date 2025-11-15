被警攔查氣喊「你什麼東西」代價3千元　無照男抗罰慘敗

記者黃翊婷／新北報導

男子阿輝（化名）今年1月間因拒檢逃逸，被警員攔停舉發，他當場說出一句「你什麼東西」，因而吃上官司。雖然阿輝堅稱他只是情緒性發言，這應當不算不當言詞，但新北地院法官未採信他的說詞，日前裁定駁回抗告。

▲阿輝自認對警員說出「你什麼東西」等話，未達到不當言詞或行為的程度。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝今年1月間在新北市板橋區信義路與四川路二段路口，被警員攔查，他竟對警員說出「你什麼東西」等話，因而被依涉犯社會秩序維護法第85條第1款之規定，裁處罰鍰3000元。

阿輝不滿受罰，決定提出抗告，他強調，這句話未帶有人身威脅或強烈侮辱性質，他也沒有妨害警員執行公務，現場秩序並未因此混亂，他的言詞雖然不妥，但應當屬於情緒性發言，未達到「不當言詞或行為」的程度，原審裁定顯然過於苛刻。

不過，新北地院法官認為，經查，阿輝是無照駕駛，拒檢逃逸後被警員攔停舉發，警員在開立舉發單的期間，數次要求阿輝不要離開，阿輝卻回答「我走關你什麼事」、「我拒簽！憑什麼要聽你講完？到底憑什麼」、「我拒檢逃逸怎麼樣！你開我單就開我單啊，憑什麼要聽你講完」、「你什麼東西」，顯然在他說出「你什麼東西」這句話之前，他就已經拒絕配合警員完成開單作業，確實有妨害公務的行為。

法官進一步說明，從阿輝的前後陳述內容看來，他的言詞雖然未達到強暴脅迫或侮辱的程度，但依照一般社會通念，那些話具有針對性、特定性，足以使聽聞者或不特定第三人感受到他對警員的輕蔑、挑釁、貶抑之意，明顯屬於不當言詞。

最終，法官認為阿輝的說詞屬於卸責之詞，不足為採，而且原審裁罰也算妥洽，於是裁定駁回，全案不得抗告。