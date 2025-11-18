三大電信雙11優惠大成功　串流平台訂閱數突破新高

記者蘇晟彥／綜合報導

雙11檔期結束，三大電信各自公布旗下串流平台HamiVideo、MyVideo及Friday在雙11優惠檔期傲人成績，中華電信靠著「雙11輕鬆購」長天數優惠方案訂閱數翻倍成長；台灣大哥大「3大關鍵」拉高訂閱數，而friDay也持續靠著輸出日韓內容，突破平台歷年同期紀錄，較去年成長1.6倍。

中華電信獨家強檔內容帶動「Hami Video雙11輕鬆購」訂戶數大幅成長

中華電信持續提供多元豐富影視，發掘台灣優質原創作品，為雙11年度盛典推出「雙11輕鬆購」長天數優惠方案，帶動Hami Video促案訂閱數翻倍成長，同時訂閱影劇館+ 、電視運動館兩館的客戶數成長近6倍，使用家庭成員功能的帳號數亦成長2.5倍，交出亮眼成績單。此外，中華電信為滿足家庭觀影需求，預計於年底推出「兒童模式」，用心打造最精彩最安心的觀影首選平台Hami Video！

Hami Video獨家上架金鐘影后楊謹華最新台劇《看看你有多愛我》蟬聯2週戲劇類冠軍，以及獨家賣座強片《全知讀者視角》、《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》等精彩節目，帶動影劇館+ 訂戶收視比例高達九成註5；受惠於CPBL、MLB等經典賽事轉播，電視運動館不重複收視人數成長高達26%，整體收視時長提升37%；MLB場均收視人次亦較上月成長3.2倍註6。中華電信攜手愛爾達家族頻道，讓訂閱客戶後續還可暢看2026年三大國際賽WBC、世足、亞運等熱門賽事註7，展現深獲觀眾喜愛的Hami Video平台內容力。



台灣大哥大MyVideo 雙 11 交出亮眼成績 年訂閱用戶數較上個月成長 3 倍

主要動能來自三項關鍵：首先是推出「年卡 888 元」限時優惠；其次同步上線多部台灣原創強檔，包括台灣大共同出品的話題影集《人浮於愛》以及監獄職人喜劇《監所男子囚生記》，有效拉升平台戲劇熱度；第三，MyVideo 強化「返利黑卡會員」尊榮體驗，提供電影專屬包場、限定活動邀請，以及《蔡依林》和《G-DRAGON》等大型演唱會的優先購票資格，進一步提高會員黏著度。整體而言，內容話題、價格策略與會員服務三軸並進，展現 MyVideo 以全方位內容體驗滿足用戶多層次的娛樂需求。

遠傳電信friDay 雙11檔期再創高峰 成長1.6倍、新會員註冊超過2倍

遠傳friDay影音雙11優惠活動銷售業績再創高峰，突破平台歷年同期紀錄，較去年成長1.6倍；新註冊會員也大幅增加超過2倍，超值優惠搭配獨家影音內容、超強聯名周邊，大獲消費者青睞！今年遠傳friDay影音10週年適逢雙11購物節，攜手韓國人氣綜藝《地球娛樂室》打造全台獨家授權的「兔瓏」聯名週邊，節目魅力成功收服一票鐵粉，讓「兔瓏」週邊成為粉絲爭相入手的收藏。

今年遠傳friDay影音推出「360天送360天」方案，並加碼贈送限量「兔瓏造型手機支架」，掀起粉絲瘋搶熱潮，不到48小時即全數贈罄。有粉絲甚至留言因喜愛手機支架而購入雙11方案；不少會員也推薦遠傳friDay影音的韓、日劇與韓綜獨家內容，更盛讚翻譯品質勝過其他平台，顯見遠傳friDay影音在內容用心度上深受肯定。