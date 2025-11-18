桃園醉男開瓦斯大小聲！父勸說無效...警消破門噴辣椒水壓制

▲桃園市桃園區陳姓男子今天清晨在市府附近公寓內大聲喧嘩，還開啟瓦斯企圖引爆，警消據報到場處理。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今（18）日清晨5時許在市府附近公寓內大聲喧嘩，疑似與家人發生口角，竟暴怒開啟瓦斯企圖引爆，警消據報到場處理，除立即疏散鄰居，請其父親勸說無效，由於屋內傳出濃厚瓦斯味，陳男持榔頭堵在門後阻止警消衝入屋內，警消僵持多時，後來警消果斷破門進入，並以辣椒水制服陳男後強制送醫，及時化解危機，桃園警方後續將依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，今天清晨5時27分許，中路派出所接獲市府附近的縣府路某公寓住戶報案，指稱三樓屋內傳出嘶吼喧鬧聲，疑似屋內發生爭吵，有男子揚言要開瓦斯引爆洩憤。

▲桃園市桃園區陳姓男子今天清晨在市府附近公寓內大聲喧嘩，開啟瓦斯企圖引爆，警消據報到場攻堅。（圖／桃園警分局提供）

警方獲報後立即趕抵現場，經調查係46歲住戶陳姓男子昨晚獨自在家中飲酒，疑似酒後心情不佳，撥打電話給家人後發生爭吵，陳男暴怒下開啟廚房瓦斯爐洩漏瓦斯洩憤，警消到場後立即疏散住戶，員警請陳男父親協助勸說，但陳男情緒激動在屋內大聲吼叫無法說服。

警消透過門縫傳出濃厚瓦斯味，擔心陳男真的引爆瓦斯，警消見情況危急，立即請陳男家人離開，果斷攻堅破門進入，陳男雖持榔頭擋在門後，甚至意圖攻擊警消進入，但在警消人員合力下，將其門板夾住，員警向陳男噴灑辣椒水，使其失去反抗力，警消合力將陳男制伏後送醫治療，後續將依公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。