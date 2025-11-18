333份耶誕願望待實現　虎尾心願樹點亮偏鄉孩子希望

▲雲林家扶兒童333份耶誕禮物心願卡即日起懸掛在園內的聖誕樹、心願樹上，歡迎民眾熱情響應認捐或親臨會場挑選。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

虎尾非營利幼兒園昨（17）日舉辦「心願綻放、愛心飛翔」心願樹啟動儀式，由中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑主辦，並邀請環球文教基金會董事長許淑敏等社會團體共同出席，與雲林家扶主委陳燦勲一起點亮象徵希望的心願樹。預計在耶誕前募得 333 份聖誕禮物，為雲林家扶兒童帶來溫暖節慶。

啟動儀式由園內孩童帶來舞蹈「讓愛飛翔」揭開序幕，天真動感的舞步，讓現場貴賓報以熱烈掌聲。環球基金會董事長許淑敏表示，心願樹活動從環球科大萌芽，到去年由虎尾非營利幼兒園接手，今年正好邁入第 20 年，象徵愛心的延續與成長。她感謝社會各界一路支持，尤其是來自台中的多個善心團體，化身「聖誕家族」，合力捐出超過 30 萬元扶幼款，讓家扶兒童在寒冬裡多一份安心。

樂活產業發展協會教育總監韋明淑說，今年設定募集 333 份心願禮物象徵特殊意涵，在命理學中「333」代表突破與成長，就像許多家扶孩子正努力在生活困境中尋找新的道路，每一份禮物都是一顆希望的種子，盼帶領孩子更勇敢地愛自己。

虎尾非營利幼兒園園長黃雅娟指出，今年孩子們的心願充滿溫度，許多家扶兒選擇運動用品，像棒球手套、球棒等，受去年世界 12 強奪冠的激勵，希望在運動中找到自信。同時也不乏充滿故事性的願望，就讀大班的黃小弟在媽媽的陪伴下選擇磁吸積木，希望透過提升專注力更專心學習；就讀小四的林同學則許願「丙烯馬克筆」，因為她想畫一幅畫送給辛苦的媽媽，單純心意令人動容。

雲林家扶主委陳燦勳表示，感謝虎尾非營利幼兒園與許多來自台中與雲林的善心團體，一起為孩子募集耶誕禮物贊助款，其中虎女獅子會更是率先響應，一口氣認捐 140 份禮物，讓孩子的耶誕心願不再遙遠。他說，每一份禮物背後，都有大人們默默的支持，希望這份暖意能在孩子心中延續更久。

▲虎尾非營利幼兒園舉辦「心願綻放、愛心飛翔」心願樹啟動儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）