毒蛋風暴擴大！疑新舊蛋混賣　文雅畜牧場老闆遭二度約談

▲文雅畜牧場毒雞蛋全部銷毀。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署為追查毒雞蛋流向與責任歸屬，昨（17日）展開大規模行動。檢調人員帶回文雅畜牧場3名員工，同時搜索位於台中的「龍忠蛋行」，帶回林姓負責人，林姓負責人偵訊後被依《食品安全衛生管理法》、詐欺等罪嫌，被檢察官諭知20萬元交保。檢方對此案細節三緘其口，未說明具體理由，但18日再度發動偵查作為，二度約談文雅畜牧場負責人到案偵訊。

彰化縣政府衛生局追查，文雅畜牧場在11月9日當天實際出貨量達5萬7000顆（285籃），遠超過該場每日約4萬顆的新生蛋量。其中4萬顆（200籃）賣給台中市龍忠蛋行，另外1萬7000顆（85籃）則透過蛋車賣到新北市。

▲衛生局追查文雅畜牧場雞蛋流向。（圖／衛生局提供）

葉彥伯進一步說明，台中市方面已回收下架38籃（7600顆），檢調搜索帶回13籃（2600顆），但已有179籃（2萬9800顆）被售出。新北市方面，衛生局成功攔下35籃（7000顆），其餘50籃（1萬顆）流入市面，其中雖已回收27籃（5400顆）並銷毀，但仍有23籃（4600顆）被消費者購買。總計雙北市共有172籃、約3萬4400顆問題蛋恐已被吃下肚。

由於文雅畜牧場平日出貨量並未達到5萬7000顆之多，懷疑業者可能將前期雞蛋混入出貨，或未做好出貨分類，導致龍忠蛋行的雞蛋被驗出芬普尼殘留超標，為釐清相關細節，檢調今天持續追查毒蛋汙染源及約談牧場負責人到案說明。