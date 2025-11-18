快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下肚

▲彰化全面稽查蛋雞場。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化文雅畜牧場「芬普尼毒蛋」事件持續擴大，台中市食安處10日前往稽查龍忠蛋行進貨的200籃、約4萬顆雞蛋後，再度檢出芬普尼超標，引發毒蛋外流疑雲，彰化縣衛生局今（18日）公布最新調查，另有1萬顆毒蛋被銷至新北市，僅收回銷毀5400顆。

11月5日彰化縣衛生局接獲文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼殘留通報，動物防疫所6日啟動移動管制，限制雞蛋與雞隻不得出場，並採集蛋品送驗；不過中央7日複檢結果顯示「未檢出」，動防所依程序於8日下午解除管制。牧場因此認為禁運已解除，在9日大舉出貨285籃、共5萬7000顆雞蛋。

▲衛生局追查文雅畜牧場雞蛋流向，發現共有1萬顆問題蛋流入新北，其中4600顆已賣出。（圖／衛生局提供）

文雅畜牧場違規售出的285籃雞蛋中，台中龍忠蛋行進貨200籃，只收回銷毀38籃，其餘162籃已分售至下游35家店家及散客；農政單位配合的蛋車進貨85籃，在彰化衛生局追查下成功攔截35籃，但仍有50籃、約1萬顆流往新北市，新北市衛生局接獲通報後迅速回收5400顆並銷毀，但仍有4600顆已經售出。

彰化縣衛生局強調，自文雅畜牧場啟動移動管制後已掌握出貨流向，並指出彰化縣內食品業者均禁止接收該場雞蛋，因此問題蛋未流入縣內。檢方目前正比對牧場、蛋行及相關單位的進出貨紀錄，釐清是否有人刻意隱匿或趁機加速出貨，全案仍在擴大調查中。