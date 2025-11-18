　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

迎TWICE周末高雄開唱　黃捷跟換藍髮頭貼：ONCE應援就位

▲▼高雄市長陳其邁、民進黨立委黃捷換上藍色頭髮為TWICE應援。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

▲高雄市長陳其邁、民進黨立委黃捷換上藍色頭髮為TWICE應援。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

韓國超人氣女團TWICE將在22、23日於高雄國家體育場舉行世界巡迴演唱會＜THIS IS FOR＞高雄場，為「台灣之光」周子瑜出道10年來，首次回家演出。不只ONCE（官方粉絲名）火力全開，高雄市政府也準備滿滿的應援給ONCE們。民進黨立委黃捷今（18日）表示，高雄市長陳其邁和她都換上藍色頭髮頭貼，用最大熱情、應援歡迎TWICE來到高雄。

ONCE應援就位！黃捷表示， 高雄七大地標今（18日）起正式點燈 還有TWICE獻聲捷運廣播，超級期待。「這個週末就是TWICE成軍十週年以來，第一次來台灣演出，也是子瑜第一次要回家演出」，相信台灣所有的ONCE都非常非常的期待。

▲▼民進黨立委黃捷。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

▲民進黨立委黃捷穿上藍色衣服。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

黃捷提到，她也穿上了藍色的衣服，希望可以跟＜THIS IS FOR＞世界巡迴的主題色，也是子瑜的應援類似色，應援子瑜回家。

黃捷指出，高雄市政府其實也非常的用心，設計了七大景點地標，還有交通號誌。還有用TWICE的聲音來獻聲捷運的廣播，包括第一時間陳其邁自己也換上藍色頭髮，她也跟進，希望大家都用這樣的藍潮，用最大的熱情、最努力的應援，來歡迎TWICE來到高雄。

▼民進黨立委吳沛憶跟上應援，也PO出藍色頭髮照片。（圖／翻攝自Threads／@pay1pay1）

▲▼民進黨立委吳沛憶跟上TWICE應援，也換上藍色頭髮照片。（圖／翻攝自Threads／@pay1pay1）

民進黨立委吳沛憶也跟上應援，PO出藍髮照片，「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」，城市應援唯一支持高雄模式，帶動週邊景點商圈夜市人潮，切票獨厚旅宿業者真的先不用。

▼TWICE將來台開唱，高雄為ONCE準備滿滿應援。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

▲▼TWICE將來台開唱，高雄為ONCE準備滿滿應援。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首度證實！史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」
喊高市早苗「像車力巨人」　國民黨正妹：愛嘴秋？
「鴨哥」獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億
保全熱心幫移電動車「害阿婆摔死」　6女兒獲賠225萬
獨／陸配旁「國小直播」　偵查結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鳳凰颱風重創宜蘭！卓榮泰：淹水補助分三部分　最高領10萬元

奈良美智巡展11／28起預約　嘉義縣＋北回化學力邀全新展品將曝光

迎TWICE周末高雄開唱　黃捷跟換藍髮頭貼：ONCE應援就位

新全民國防手冊「二版」多賴清德署名　國防部：讓民眾更有信賴感

藍白主席會談明登場　黃國昌曝民眾黨「國家定位不可退讓底線」

高市早苗「台灣有事論」受矚　林右昌：對世界局勢的清醒判斷

太子集團在台詐騙9年！　藍轟：最大根源就是民進黨怠惰縱放

中敘聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部批霸凌行為：散播荒唐言論

日中關係緊張！外交部：密切關注中方作為　台灣從非問題而是解答

新壽別再拗！輝達本周帶投資意向書拜會蔣萬安　就是要T17、18蓋總部

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

鳳凰颱風重創宜蘭！卓榮泰：淹水補助分三部分　最高領10萬元

奈良美智巡展11／28起預約　嘉義縣＋北回化學力邀全新展品將曝光

迎TWICE周末高雄開唱　黃捷跟換藍髮頭貼：ONCE應援就位

新全民國防手冊「二版」多賴清德署名　國防部：讓民眾更有信賴感

藍白主席會談明登場　黃國昌曝民眾黨「國家定位不可退讓底線」

高市早苗「台灣有事論」受矚　林右昌：對世界局勢的清醒判斷

太子集團在台詐騙9年！　藍轟：最大根源就是民進黨怠惰縱放

中敘聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部批霸凌行為：散播荒唐言論

日中關係緊張！外交部：密切關注中方作為　台灣從非問題而是解答

新壽別再拗！輝達本周帶投資意向書拜會蔣萬安　就是要T17、18蓋總部

陸頂流男星演男主「40集戲份只露臉2.5小時」！　高光鏡頭被刪光遭炎上

花蓮汽旅命案！「1女送醫不治」2男遭逮捕　屋內留海洛因、毒咖啡

鳳凰颱風重創宜蘭！卓榮泰：淹水補助分三部分　最高領10萬元

金井正彰談話結束離開大陸外交部　陸官員雙手插口袋送客

AI搶飯碗！　美參議員警告：25%大學生恐「畢業即失業」

超危險！屏東67歲輪椅男卡車陣中　東港警伸援手即刻救援

馬太鞍堰塞湖土砂量超巨！去化至少要10年　林保暑最新規劃曝

中華郵政明年起停止國際匯票服務　國外匯款全面改用電匯

鬼鬼出道滿20年了！認了「偶爾想放棄」：沒想過這份工作做這麼久

28年增值10倍！　信義資深豪宅1.6億賣出「買家一次付清」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

政治熱門新聞

蕭旭岑：一國兩區才能讓兩岸有共同政治基礎

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

台灣民意民調／政黨傾向綠31.1%、藍25.8%、白14.7%

月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產

台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

台灣史上首次　將發數百萬份民防手冊

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

月世界遭狂倒垃圾！謝龍介喊話黃偉哲查明

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑這樣說

台東縣府3年還56億債務歸零　後續研議「還稅於民」

更多熱門

相關新聞

高雄月世界廢棄物追查到善化台南市府出手嚴查非法棄置業者

高雄月世界廢棄物追查到善化台南市府出手嚴查非法棄置業者

近期高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，台南市環保局在接獲線索後立即啟動最嚴密查辦程序，透過破袋檢查、清運車輛軌跡比對及監視器影像勾稽等多重證據，迅速鎖定善化區某清除業者涉案。

「你媽死了」載屍趴走　兒女悲痛陪同相驗

「你媽死了」載屍趴走　兒女悲痛陪同相驗

日職隊友問高雄哪裡好玩？陽柏翔笑推瑞豐夜市

日職隊友問高雄哪裡好玩？陽柏翔笑推瑞豐夜市

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調

TWICE要到高雄！陳其邁大頭貼「換新髮色」

TWICE要到高雄！陳其邁大頭貼「換新髮色」

關鍵字：

TWICEONCE子瑜陳其邁高雄黃捷

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面