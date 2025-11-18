迎TWICE周末高雄開唱 黃捷跟換藍髮頭貼：ONCE應援就位
▲高雄市長陳其邁、民進黨立委黃捷換上藍色頭髮為TWICE應援。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）
記者詹詠淇／台北報導
韓國超人氣女團TWICE將在22、23日於高雄國家體育場舉行世界巡迴演唱會＜THIS IS FOR＞高雄場，為「台灣之光」周子瑜出道10年來，首次回家演出。不只ONCE（官方粉絲名）火力全開，高雄市政府也準備滿滿的應援給ONCE們。民進黨立委黃捷今（18日）表示，高雄市長陳其邁和她都換上藍色頭髮頭貼，用最大熱情、應援歡迎TWICE來到高雄。
ONCE應援就位！黃捷表示， 高雄七大地標今（18日）起正式點燈 還有TWICE獻聲捷運廣播，超級期待。「這個週末就是TWICE成軍十週年以來，第一次來台灣演出，也是子瑜第一次要回家演出」，相信台灣所有的ONCE都非常非常的期待。
▲民進黨立委黃捷穿上藍色衣服。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）
黃捷提到，她也穿上了藍色的衣服，希望可以跟＜THIS IS FOR＞世界巡迴的主題色，也是子瑜的應援類似色，應援子瑜回家。
黃捷指出，高雄市政府其實也非常的用心，設計了七大景點地標，還有交通號誌。還有用TWICE的聲音來獻聲捷運的廣播，包括第一時間陳其邁自己也換上藍色頭髮，她也跟進，希望大家都用這樣的藍潮，用最大的熱情、最努力的應援，來歡迎TWICE來到高雄。
▼民進黨立委吳沛憶跟上應援，也PO出藍色頭髮照片。（圖／翻攝自Threads／@pay1pay1）
民進黨立委吳沛憶也跟上應援，PO出藍髮照片，「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」，城市應援唯一支持高雄模式，帶動週邊景點商圈夜市人潮，切票獨厚旅宿業者真的先不用。
▼TWICE將來台開唱，高雄為ONCE準備滿滿應援。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）
