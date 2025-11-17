　
國際

太子集團「日本3分公司」曝光！　日媒：疑用房地產交易洗錢

▲▼太子集團位在柬埔寨金邊的總部。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 太子集團位柬埔寨金邊總部。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

柬埔寨「太子集團控股」（Prince Holdings Group）面臨美國司法部起訴及台灣檢方查扣逾45億資產，近日更爆出2022年起陸續在日本境內成立至少3家分公司，表面從事不動產買賣及顧問業務，實際上恐已成為洗錢據點。

日媒《共同社》獨家披露，相關人士證實，太子集團在日本的關係企業包括2023年成立的顧問公司「日本太子」（Prince Japan），位於東京澀谷區，以及在千代田區的不動產公司「日本鼎沙投資開發」（Canopy Sands Development Japan）等，於2024年成立。這些公司皆未回應《共同社》採訪邀請。

美國財政部將太子集團視為亞洲規模最大的跨國犯罪組織，專門從事網路詐騙及人口販運等不法行為。根據統計，光是美國近年遭受網路詐騙的損失就高達166億美元（約新台幣5164億元）。

除日本據點以外，各國媒體先前披露太子集團在南韓、台灣等地子公司同樣涉及大筆不動產交易，且擁有鉅額資金流動的可疑銀行帳戶。美英兩國10月聯手對該集團實施制裁，其他國家也跟進展開相關調查。

面對國際制裁壓力，太子集團11日發表聲明反駁，堅決否認董事長陳志涉及任何違法行為，並痛批相關指控「毫無根據」，質疑當局調查是為「非法沒收數十億美元資產」找藉口。

11/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

