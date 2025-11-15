　
社會 社會焦點 保障人權

「雄獅部隊」天兵營區抽電子菸！寢室還藏喪屍煙彈　這下慘了

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲在桃園服役的張姓軍人因持有喪失煙彈遭判刑。（示意圖／翻攝自國防部發言人粉絲專頁））

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名張姓男子在「雄獅部隊」服役，他不僅在營區抽電子菸遭檢舉，寢室內還被搜出喪失煙彈，被依違反毒品危害防制條例起訴，全案經桃園地院審理，法官審酌他坦承犯行，已有悔意，依他持有第二級毒品，處拘役40日，可易科罰金4萬元，緩刑2年，並須提供60小時的義務勞務、參加法治教育3場次。可上訴。

判決指出，張男於2024年8月15日入伍，派發至陸軍機械化步兵第269旅砲兵營砲2連服役，隊名為「雄獅部隊」。張男因今年在營區內抽電子菸遭舉報，營區幹部於1月14日上午11時30分許搜尋他寢室，竟查獲一顆含有第二級毒品依托咪酯成分的煙彈，將他移送法辦。

案經憲兵指揮部桃園憲兵隊報告偵辦，查出這顆喪屍煙彈為張男在去年12月16日凌晨時，於新北市某KTV1樓，向IG綽號「邱邱」的女子，花了1600元所購買。張男被依違反毒品危害防制條例起訴，並於今年8 月15日退伍。

桃園地院審理，法官指出，張男未曾因為故意犯罪，而被判處過有期徒刑以上刑期，認為他因一時失慮犯案，犯後坦承犯行，已有悔意，依他持有第二級毒品，處拘役40日，可易科罰金4萬元，緩刑2年，並須提供60小時的義務勞務、參加法治教育3場次。可上訴。

11/13 全台詐欺最新數據

「雄獅部隊」天兵營區抽電子菸！寢室還藏喪屍煙彈　這下慘了

