社會 社會焦點 保障人權

差10公尺！女兒聽巨響回頭　目睹81歲母遭水泥車輾斃…崩潰奔回頭

記者吳世龍、董美琪／高雄報導

高雄市大寮區15日上午發生一起不幸意外。一名25歲林姓男子駕駛預拌混凝土車，轉入鳳林四路旁的加油站時，未發現正步行通過的81歲陳姓婦人，車輛左側擦撞後又輾過她的雙腿，老婦人因傷勢嚴重當場不治。

事發前，陳姓婦人雙手各抱著紙箱，正要和女兒一起前往附近的回收場整理物品。女兒騎著機車載滿回收材料先行抵達，停在回收廠門口等待開門，只差最後不到10公尺的距離，母女倆原本就能會合，卻在此時發生意外。

▲▼高雄市大寮區一起不幸意外，81歲母遭水泥車輾亡，女兒目睹全程情緒潰堤。（圖／民眾提供）

▲高雄市大寮區一起不幸意外，81歲母遭水泥車輾亡，生前手拿回收物，要走去前方回收場。（圖／民眾提供）

從監視器影像可看到，女兒原先正在與一名男子說話，忽然聽到巨大聲響，察覺不對立刻轉頭看，接著朝事故方向快步走去，回來後，她神情慌張地急忙將車上回收物推倒，翻出包包後就朝事故方向奔去，心急如焚地想救母親。

據了解，陳婦平時會協助女兒分類回收物，兩人已事先約好到回收廠整理。女兒聽到母親遭到輾壓後情緒崩潰「我媽走了」，讓旁人忍不住鼻酸。

警方調查指出，事故地點監視器畫面因雜訊嚴重，僅能看到預拌車左轉的瞬間，其他關鍵細節將透過調閱更多影像與訪談駕駛，以進一步釐清事故發生經過與責任歸屬。

11/13 全台詐欺最新數據

關鍵字：

高雄大寮車禍回收水泥車

