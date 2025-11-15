高雄婦與友機車出遊「沒油刁車路邊」　巡邏警送油解圍

▲2婦騎機車出遊因沒油刁車路中。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

高雄市74歲陳姓婦人與宜蘭縣62歲康姓婦人為多年好友，一起相約到桃園市龜山區訪友暫住，昨天機車雙載前往體育大學志清湖遊玩，機車突然故障動彈不得，向剛好路過的大埔派出所警員李梓淮攔車求助，經檢視機車發現沒油才會無法啟動，於是載陳女前往加油站購買油品，灌入機車油箱後機車順利發動，陳、康2婦也感謝員警的及時救助。

▲▼幸遇巡警幫載購買油品解圍。（圖／龜山警分局提供）

14日下午陳姓婦人騎乘機車載康姓婦人從龜山區樂善里樂善國小附近出發欲至國立體育大學周邊遊玩，不料尚未抵達目的地，機車卻拋錨在振興路上坡路段，因兩人皆不是龜山居民，不熟路況慌張失措，見大埔派出所警員李梓淮經過立即攔車尋求協助，兩位阿姨對於車輛不甚了解，李員協助檢查車輛狀況發現汽油尺表沒油以致拋錨在路邊。

陳女表示自己平時居住高雄，與宜蘭來的康姓友人一起來桃園市找友人暫住，今日向友人借用機車一同外出遊玩逛周邊景點，行車時未注意到機車油表之情形才會在路邊拋錨。李員隨後載陳女至就近之加油站購買汽油，順利將機車發動，幫助陳女及康女順利繼續前往遊玩，兩人頻向女警道謝。