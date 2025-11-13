消防員前男友有新歡還結婚　怨女盜情敵照片PO文徵友...這下慘了

▲女子涉嫌登入前男友的帳號盜取帳號。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名藍姓女子疑因愛成恨，與消防員前男友分手後仍不甘心，竟鎖定對方新歡「小愛」（化名）瘋狂糾纏長達3年，更誇張的是，藍女竟盜走小愛照片與姓名，在臉書「告白消防」粉專發文徵友，自稱想認識消防員，內容煞有其事，小愛發現自己「被徵友」氣炸報警，法院審理後，依違妨害電腦使用罪判藍女徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，林姓消防員2022年與藍女分手，隨後認識小愛並交往穩定，感情開花結果。沒想到藍女誤認小愛是「第三者」，心生怨懟，不但多次私訊糾纏，還透過IG不斷想搭話，遭對方無視後，開始展開報復行動。

去年2月，臉書粉專「告白消防」突然出現一篇怪文，貼出小愛的真實姓名與照片，還附上肉麻字句：「我很嚮往消防員，希望能遇到一位在南部的你，一起走過美好的時光…」甚至寫自己「身體不好、常看中醫」，竟是遭人假冒徵友PO文。

小愛一看傻眼，怒轟：「這根本是盜照亂PO！」她與消防員男友報警提告，警方追查IP位置，發現帳號登入點與藍女有關；更查出藍女過去曾盜用林男帳號，刪除兩人LINE對話紀錄、監控其交友動態。

高雄地院審理時，藍女否認到底，辯稱「當時我人在高雄上家教課，IP卻在台北，不可能是我發的！」但法官調閱資料後認為，相關證據環環相扣、動機明確，藍女的說詞難以採信，最終依妨害電腦使用罪判她徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。