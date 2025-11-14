男同代孕再惹議！嗆不需產檢　無碼PO孕母私處　疑慈濟醫師身分曝

▲再有稱赴美國尋求代孕的男同志，聲稱「不需要做產檢」引爆爭議，身分被網友起底是醫師。（翻攝自當事人IG、threads）



圖文／鏡週刊

台灣同性婚姻通過後，同志族群也開始朝「養育下一代」的目標前進，但在全球代理孕母爭議下，多數國家包含台灣都法律明文禁止，因此不少同志伴侶會選擇海外代孕，但近日台灣一對男同志伴侶「壹零出4啦」在社群平台分享赴墨西哥代孕4胞胎的經歷，引爆同志代孕輿論爭議。

然而，再有稱赴美國尋求代孕的男同志熱議，聲稱「不需要做產檢」，還公開上傳孕母生產過程的無碼畫面，如今網友更挖出該名男同志疑似是慈濟醫院現職骨科醫師，質疑身為醫師卻未有代孕倫理、醫療專業操守，呼籲相關單位釐清徹查。

社群連日爆出同性伴侶代孕爭議，再有另一名男同志網友公開自曝赴美代孕經驗，該男表示順利迎來新生兒，卻也在Ig限動發文稱「不需要做產檢」，表示醫師會建議做很多檢查以及2次各380美元（約新台幣1.1萬元）回診，但被他全部拒絕，大呼若真的有事的話，醫師根本不會讓他出院，「很多時候就是在賺認知落差的錢」。

此外，該男同志甚至還將孕母生產過程影片，無碼公開上傳社群，就連孕母的性器官竟還特寫，此外還被網友起底，PO超音波照時，竟打「醫師說他屁股翹很高，不會生了一個_吧」文案，被網友怒轟噁心。

▲疑似是慈濟醫院的朱姓骨科醫師找代孕，荒謬言論全被網友備份。（翻攝自當事人IG）



男同志種種脫序爭議被網友備份曝光後，引發眾怒，紛紛痛批他侵犯孕母隱私，強調「即使簽有合約，也不代表能公開孕母最脆弱的時刻」「我不相信孕母會願意讓他們把私密處公開上網，應該是答應可以拍給自己留存。若要公開，孕母根本應該要額外要求費用。」

但針對相關爭議，該男同志則回應，稱影片經孕母同意上傳，出發點是「感謝孕母的辛苦」，並強調對方「不貧困、願意免費提供母乳」，卻沒想到再度引爆網友怒火，並紛紛起底該男同志身分。據《三立新聞網》報導，男同志疑似是慈濟醫院的朱姓骨科醫師，隨著真實身分曝光後，不少網友紛紛要求醫院與相關單位釐清情況、給予交代。眼看爭議持續延燒。目前該名男同志已將社群平台關閉，僅剩下之前的截圖在網上流傳。



