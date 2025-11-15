快訊／高雄水泥車進加油站輾81歲婦　命危送醫搶救不治

▲林男駕駛預拌混凝土車準備轉入加油站時，疑因視線死角輾過陳婦，送醫不治。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）
記者吳世龍、葉品辰／高雄報導
高雄市大寮區鳳林四路今（15）日上午7時30分許發生一起死亡意外，25歲林姓男子駕駛一輛預拌混凝土車準備轉入加油站時，疑因視線死角未注意路況，不慎擦撞並輾過走路行經該處的81歲陳姓老婦人，警消7時36分趕抵時，陳婦已受困車底、全身多處外傷且已無意識，警消急忙爬入車底將人救出送醫，稍早仍因傷勢過重搶救無效死亡，事故原因仍有待警方調查釐清。
