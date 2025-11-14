2025新北歡樂耶誕城華麗登場！LINE FRIENDS ＆ minini打造史上最大「馬戲嘉年華」四大燈區一次看

▲耶誕城最受矚目的主燈「歡樂馬戲棚」，為民眾帶來滿滿童趣與驚喜，是來到耶誕城的打卡首選。

圖、文／新北市政府提供

年年創造話題、吸引全台千萬人次造訪的「新北歡樂耶誕城」，今年攜手國際人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」共同打造史上最大規模、最多機械動態裝置的《馬戲嘉年華》。四大特色燈區——市民廣場「星空馬戲園區」、站前廣場「歐洲夢幻童話村」、萬坪公園「minini歡樂點心小鎮」及府中廣場「LINE FRIENDS冒險遊樂場」同步登場，以璀璨燈飾與創意造景點亮冬季夜空，打造最歡樂、最逗趣的冬日馬戲盛事！

主燈《歡樂馬戲棚》可愛亮相

今年主燈「歡樂馬戲棚」以紅白相間的經典馬戲風格亮相，LINE FRIENDS角色們換上馬戲團造型站上舞台，搭配繽紛三角旗妝點出滿滿童趣，成為遊客必拍亮點。

市府一樓大廳同樣變身為可愛馬戲園區，「熊大探險號」邀請大家搭乘雪橇熱氣球展開奇幻旅程，Sally、饅頭人與minini角色也在兩側熱情迎賓，打造互動感十足的拍照場景。

▲市府一樓大廳中央有「熊大探險號」熊大熱情邀請大家乘上耶誕雪橇熱氣球，是最適合互動玩樂的歡樂場所！

捷運環狀線板橋站南廣場亦推出「耶誕精靈馬戲派對」，以動態燈光與音樂打造絢爛的節慶演出，吸引民眾駐足欣賞。

▲捷運環狀線板橋站南廣場「耶誕精靈馬戲派對」華麗的動態燈光與裝置變化完美結合，絕對值得駐足欣賞。

四大燈區夢幻升級

站前廣場「歐洲夢幻童話村」以復古歐風小屋與浪漫燈光營造童話氛圍，其中「魔幻時鐘塔」會定時開啟驚喜表演，minini角色萌趣現身，伴隨雪花飄落，打造冬季限定的夢幻景象。

▲「魔幻時鐘塔」矗立在站前廣場中間，成為最吸睛的焦點裝置。

萬坪公園「minini歡樂點心小鎮」充滿甜點與童趣元素，各處皆是打卡熱點，適合親子與情侶拍照留念。

府中廣場「LINE FRIENDS冒險遊樂場」將角色化身遊樂場主角，穿梭咖啡杯、摩天輪、雲霄飛車與旋轉木馬等裝置。「熊美耶誕城堡」於入口盛大迎賓，營造最愉悅的節慶氛圍。

22位角色齊聚！限時「尋寶集章」活動開跑

11/14（五）至12/3（三）推出「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini尋寶集章」活動，民眾只要於四大燈區蒐集隱藏的12位角色章戳，即可參加抽獎。有機會獲得 iPhone 17、香港來回機票及多項LINE FRIENDS限定好禮，驚喜滿滿、絕對不能錯過。

今年的耶誕城融入可愛角色、創意場景與機械動態裝置，無論白天或夜晚都精彩不間斷，非常適合全家大小、三五好友一起出遊拍照，留下療癒又難忘的冬季回憶。

