社會 社會焦點 保障人權

「狗屎讓妳當巧克力」逼6歲女童喝馬桶水　家暴男判10月

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲花蓮一名男子虐待同居女友的女兒，遭判10月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名林姓男子虐待同居女友的6歲女兒，逼她2度喝馬桶水，並認為女童不服管教，以甩巴掌、筷子夾手、捏耳朵、蓮蓬頭毆打頭部作為懲罰，造成女童全身多處瘀傷。事發後林男經通緝才到案，供稱因為當時施用毒品導致心態不穩，僅承認部分罪刑。案經花蓮地院審理，依林男犯依成年人故意對兒童犯傷害罪，處10月徒刑。林男、檢方都上訴被駁回。

判決指出，林男和女友小芳(化名)同居，負責照顧小芳的女兒貝貝(化名)生活起居。林男明知道貝貝只有6歲，且有輕度智能障礙，需要更多耐心教養，仍無法控制自己情緒，於2022年4月到隔年9月間，多次對貝貝施暴。

據查，林男只因老師在聯絡簿記載貝貝在學校和同學起衝突，就怒甩貝貝巴掌，造成她左臉瘀青，又認為貝貝寫功課不認真，拿竹子抽打她的手，導致貝貝前臂有長條形傷痕。

林男又因和小芳起衝突，等小芳出門工作，就洩恨在哭鬧想媽媽的貝貝身上，不只以手摑貝貝的臉頰，還掐她左耳，造成貝貝臉頰、耳朵瘀青，被學校老師看到後，老師勸導林男不要毆打小孩，林男卻認為貝貝為了讓老師看到傷勢，故意不戴口罩，再拿筷子夾貝貝的手懲罰，還要貝貝喝馬桶水、喝尿和舔大便，貝貝因此被逼著喝馬桶水，林男再將過程用語音發給小芳。此外，林男又曾和小芳吵架後，立即將貝貝帶進浴室洗澡，趁機拿蓮蓬頭毆打貝貝頭部，造成她頭部腫脹。案情曝光後，林男經通緝才到案。

審理時，林男承認責打貝貝，但否認逼貝貝喝馬桶水和舔屎尿。林男律師則說，林男的傷害行為是出於管教，一時不知節制，出手過重，貝貝走進廁所要喝馬桶水，林男還阻止她。

不過貝貝證稱「我只有喝爸爸尿尿的水」、「我不聽話，爸爸就叫我去喝」，還有林男命令貝貝喝馬桶水時，邊和小芳對話留下記錄說「今天下午留有讓妳吃大便，我下去樓下找小狗大便，讓妳當巧克力吃」、「我本來今天的劇本裡，妳今天不准吃飯，妳只能吃屎知道嗎？」、「去喝馬桶水。去！」，小芳則詢問「又怎麼了，又要她喝」、「你是要讓她喝幾次？」「你這樣會摧毀她的人格。」，林男回「第2次」、「沒人格的人啊」。

法官認為，林男對貝貝責打傷害，導致她身體多處瘀傷，且脅迫她喝下馬桶水，妨害她身心健全發展，審酌林無前科、務農月薪2、3萬、家境小康等情，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處10月徒刑。

雙方再上訴，二審法官認為，林男手段雖堪稱激烈，但貝貝受到的身體傷害並非不能癒合，輕度智能障礙的症狀也沒有持續擴大的情形，駁回檢方主張依這些量刑因子求處重刑；另貝貝雖表示願意給林男機會，但對林男呈現恐懼和厭惡情緒，案發後林男雖和小芳結婚，但不能因此成為量刑有利的因子，而林男也尚未戒絕施用毒品惡習，難認品行良好，也駁回林男上訴，維持一審判決。可上訴。

