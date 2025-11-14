美韓敲定貿易協議！南韓砸3500億投資　汽車、木材關稅統一15%

▲ 川普10月底訪韓，與李在明舉行會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

南韓總統李在明14日上午宣布，已敲定和美國的貿易協議及安全協定。美國白宮13日也公布美韓領袖峰會聯合事實清單，距離兩國元首10月底舉行峰會僅相隔16天。除重申7月宣布的《南韓戰略貿易投資協定》，這份協議涵蓋造船、能源、半導體、製藥、關鍵礦物及AI量子運算等多個戰略性產業領域，展現美韓同盟深度與持久性。

根據白宮聲明，投資規模方面，美方已核准南韓在造船業投資1500億美元，此外還包括南韓透過戰略投資備忘錄（MOU）承諾的2000億美元額外投資，該備忘錄預計由美國及南韓代表簽署。

針對外界關注的關稅調整，美國將南韓汽車、汽車零件、木材、木料及木製衍生品的第232條款產業關稅降至15%，而上述產品中，《美韓自由貿易協定》（KORUS FTA）或最惠國適用關稅稅率高於（含）15%者，則不再額外課徵第232條款關稅；低於15%者則以原關稅加上第232關稅，總和調整為15%。

至於半導體領域，美國將提供南韓不低於其他同等貿易量國家的優惠條件。在藥品方面，任何232條款關稅不超過15%，並將移除對通用藥品、藥品成分及化學前體的補充關稅。美國也將取消對南韓特定飛機及零件的關稅。

除擴大投資、調整關稅以外，這份貿易協定與安全合作清單還包括穩定外匯市場、加強經貿連結、促進互惠貿易、保障經濟繁榮、美韓同盟現代化、協調朝鮮半島及區域問題、推動海事及核能夥伴關係等項目。白宮聲明指出，兩國元首共同宣告美韓同盟翻開新篇章，而美韓同盟是朝鮮半島與印太地區和平、安全與繁榮的關鍵。