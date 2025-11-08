　
中國放寬禁令　德廠獲准再次出口安世半導體晶片

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲半導體晶片 。（示意圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

一家德國汽車零組件供應商今天透露，他們已經獲得許可，能夠重新從中國出口安世半導體（Nexperia）的晶片。這消息被德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）形容為一項正面進展，顯示近期晶片出口爭端正朝和平解決的方向邁進。此前，這場爭端曾讓許多汽車製造商感到擔憂。

據法新社報導，安世半導體原本是中國聞泰科技擁有的一部分，而聞泰科技被外界認為與中國政府關係密切。今年9月，荷蘭政府基於安全理由接管了這家晶片製造商，並批評其高層管理不當。中國對此展現不滿，禁止安世半導體晶片出口，導致汽車產業擔憂供應鏈斷裂，因這些晶片是車載電子系統必不可少的元件。

不過，隨著中國近日宣布部分晶片可以豁免出口禁令，局勢似乎出現了緩解跡象。據報導，這項政策調整是中美貿易談判成果的一部分。專為汽車電子系統提供感測器與顯示器的德國歐摩威公司（Aumovio）表示，他們已收到中國政府的出口許可，得以恢復運輸安世半導體晶片，解決了產品供應的燃眉之急。

在巴西參與氣候會談的梅爾茨也談及此事。他提到，德國與荷蘭近期與中國展開多次協商，並對目前的進展表示樂觀。他說：「我和荷蘭總理交流過後，感覺問題正在逐步解決。晶片供應恢復是個積極的信號。」美方此前曾對聞泰科技採取措施，將其列入「國安威脅」名單，這也讓中美之間的貿易對話更具挑戰性。

