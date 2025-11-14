哈瑪斯交還人質遺體　以色列證實「最後4人之一」已運抵境內

▲紅十字會人員在哈瑪斯武裝分子的護送下，準備前往以色列軍隊根據停火協議撤到的加薩市「黃線」（yellow line）區域。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列政府13日深夜證實，已從紅十字會手中接收哈瑪斯（Hamas）移交的遺體，這名死者是先前仍滯留在加薩的最後4名人質之一。這項移交是美國斡旋停火協議的一部分，也象徵哈瑪斯承諾歸還的28具人質遺體，再度完成一筆交換。

根據BBC報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指出，裝載遺體的棺木當天在加薩走廊由以軍與國家安全局（Shin Bet）接收，隨後將送往特拉維夫由軍方進行正式身分鑑定。以軍晚間也證實，遺體已順利運抵以色列境內。

哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）武裝派別稍早曾發布聯合聲明，表示已依照美國主導的停火協議，在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）尋獲這具遺體，並交由紅十字會協助移交。

根據協議內容，停火從10月10日生效時，哈瑪斯手中仍有20名生還人質及28具遇害者遺體。其後，所有生還者已於10月13日獲釋，交換條件包括以色列放人與歸還巴勒斯坦遺骸；而在最新移交前，已有24具罹難人質遺體先行返還以色列。

對於遺體尋回進度緩慢，以色列曾指控哈瑪斯刻意拖延。不過哈瑪斯則反駁，表示戰事持續兩年，大量建物被夷為平地，許多遺體仍埋在瓦礫堆下，要定位與挖掘都相當困難。

目前，以色列已在交換中釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，並歸還數百具巴勒斯坦死者遺體；停火協議的第一階段也因這批遺體移交而接近尾聲，但後續是否能推進下一階段仍存變數。