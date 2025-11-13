　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「100%哆啦A夢」巡迴高雄佔地千坪！手捧珍奶、百座立體公仔聚集

▲▼《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶造型，還有（圖／聯合數位文創提供）

▲《100%哆啦A夢＆FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶特殊造型，展覽佔地千坪。（圖／聯合數位文創提供）

記者林育綾／綜合報導

《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展先前在台北展出爆紅，如今最終站巡迴至高雄，將於11月14日起至明年2月22日在「國立科學工藝博物館」2F特展廳展出，展覽佔地近千坪，空間挑高7米，有上百座立體雕塑齊聚，還有特別融入在地特色的造型「哆啦A夢手捧珍珠奶茶」，期間限定周邊商品店也同步登場。

▲▼《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶造型，還有（圖／聯合數位文創提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲此次特展在高雄為最終站，挑高7米、近千坪的空間，呈現經典漫畫章節、大長篇作品的場景。（圖／聯合數位文創提供）

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》是此次特展在台灣的最終站，特別將高雄科工館2樓特展廳全部包下，運用挑高7米、近千坪的空間，呈現經典漫畫章節、大長篇作品的場景，讓不分年齡大人小孩都能沈浸其中。

「藤子．F．不二雄製作公司」FujikoPro的代表役勝又日子表示，從過去以「小叮噹」這名字廣受喜愛的時期，有許多人和哆啦A夢一起成長，對於曾經在童年時期陪伴著哆啦A夢成長的朋友們，將喚起滿滿的懷舊情感；而對於第一次和哆啦A夢相遇的朋友們，則能盡情感受哆啦A夢世界的深度和魅力。期盼大家能夠跨越世代，從不同角度親身體驗哆啦A夢的世界。

協辦單位AllRightsReserved 表示，這次特展在高雄站也特別融入了在地特色，例如「哆啦A夢手捧珍珠奶茶」的可愛造型，相信豐富多元的展覽內容，能讓高雄朋友和所有粉絲們，100%地沉浸並享受在哆啦A夢的夢想世界中。

▲▼《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶造型，還有（圖／聯合數位文創提供）

▲神秘道具「100%朋友召喚鈴」。（圖／聯合數位文創提供）

展覽外的設計物極具巧思，以哆啦A夢標誌性的藍色為主色，搭配漫畫格構圖，設置了巨型「100%朋友召喚鈴」展覽入口，一到科工館2樓就能立刻被哆啦A夢圍繞，拍下夢幻合照。

●神秘道具「100%朋友召喚鈴」

特展跟台北場同樣公開神秘道具「100%朋友召喚鈴」，背後藏有一段與「胖虎」息息相關的祕密故事，獨家放映由日本Shin-Ei Animation 團隊專為展覽製作的原創短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》。動畫中熱愛唱歌的胖虎，夢想成真舉辦了個人演唱會，至於神秘道具究竟扮演了什麼關鍵角色，答案就藏在就在「100%微型劇院」展區中。

▲▼《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶造型，還有（圖／聯合數位文創提供）

▲藤子・F・不二雄工作桌復刻。（圖／聯合數位文創提供）

●1:1「藤子・F・不二雄工作桌」完整復刻 

展覽以 1:1 等比例重現藤子・F・不二雄的工作室，鋼筆、原稿紙、墨水、羽毛刷等常用工具皆以複製品呈現，讓觀眾直接走入大師的創作空間，從桌面細節到場景布局，都還原埋首創作的氛圍。

●漫畫世界沉浸式展區 

「漫畫單行本展區」以《哆啦A夢》45本單行本為靈感，放大經典漫畫頁面，並立體化呈現5幕代表性場景，打造宛如被縮小燈照射、踏入巨型漫畫書的錯覺。同區也展示17幅珍貴黑白復刻原畫，從線條變化可看見藤子・F・不二雄不同時期的風格演進，是最能近距離欣賞筆觸之處。

▲▼《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶造型，還有（圖／聯合數位文創提供）

▲▼「漫畫單行本展區」以45本漫畫單行本為靈感打造。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶造型，還有（圖／聯合數位文創提供）

●大長篇作品牆 

「大長篇展區」聚焦自1979年以來的長篇冒險系列，以10面巨型漫畫牆、30幅復刻原畫、7座立體雕塑重現經典場景。《大雄與小恐龍》的白堊紀冒險、《大雄的宇宙開拓史》的外星球探險都被重新打造，讓觀眾像是再次加入大雄與哆啦A夢的旅程。

▲▼《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶造型，還有（圖／聯合數位文創提供）

▲上百座立體公仔。（圖／聯合數位文創提供）

●百座造型雕塑一次看 

「100%哆啦A夢造型樂園」集結了來自電影的13款造型、漫畫及動畫的23種哆啦A夢，從「貍貓裝」、「間諜遊戲組合」，到「變成紫薯的哆啦A夢」等創意裝扮，全都可愛爆表。上百座立體雕塑分布於展區各角落，讓粉絲像尋寶般一次蒐集「哆啦A夢造型宇宙」。

▼上百座立體公仔。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶造型，還有（圖／聯合數位文創提供）

●限定商店登場 

期間限定哆啦A夢商店同步開張，推出高雄站限定燈箱畫、收藏卡、紀念印章，也販售香港、台北站的人氣周邊，包括「變成烤蕃薯吧！」、「鼻子氣球」毛絨鑰匙圈、哆啦A夢肩公仔、限定T恤、小夜燈等。不僅種類豐富，粉絲只要現場打卡上傳，就能兌換展覽限定小卡，讓收藏更完整。

▼期間限定哆啦A夢商店同步開張。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶造型，還有（圖／聯合數位文創提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百萬YTR來台10年了！宣布拿到永久居留證
早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警
蔡依林大巨蛋搶票倒數「提前暴雷了」！　最大重點講7次
微波爐虐貓！高雄男變態手法曝光　還PO網炫耀「內臟都熟了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「100%哆啦A夢」巡迴高雄佔地千坪！手捧珍奶、百座立體公仔聚集

早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警

冬山淹水一座神奇乾島　「泉月樓行館」爆紅緊急發公告教防水

從玩具開始的永續旅程　唐氏症基金會在台中創造愛的循環

觀高山屋12／1起42床全數開放申請　每人平日800、假日1200

高雄夜市名店出包！蒸籠紙黏糊糊「殘留餃皮」　店家認了：重複用

下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」

梧棲豬場中鏢成導火線　盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬

假日都回婆家煮三餐！「鄰居吐1句話」公婆臉臭　她心寒：笨了20年

兌現高虹安建置通學步道承諾！邱臣遠代理市長：打造安心通學路

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

從筆盒飛進飯店房間！利百代打造夢幻親子主題房開箱

「100%哆啦A夢」巡迴高雄佔地千坪！手捧珍奶、百座立體公仔聚集

早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警

冬山淹水一座神奇乾島　「泉月樓行館」爆紅緊急發公告教防水

從玩具開始的永續旅程　唐氏症基金會在台中創造愛的循環

觀高山屋12／1起42床全數開放申請　每人平日800、假日1200

高雄夜市名店出包！蒸籠紙黏糊糊「殘留餃皮」　店家認了：重複用

下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」

梧棲豬場中鏢成導火線　盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬

假日都回婆家煮三餐！「鄰居吐1句話」公婆臉臭　她心寒：笨了20年

兌現高虹安建置通學步道承諾！邱臣遠代理市長：打造安心通學路

台中平等澄清醫院又出事！他控「病沒治好」怒拿鐵鎚砸門...畫面曝

金門男子機場把風跨海運毒、販賣安非他命　一審判8年2個月

四維航Q3本業有獲利、匯兌造成單季虧損　Q4可望較大幅改善

美國終結43天停擺AIT恢復PO文！　首篇貼文聚焦台美合作3大重點

球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量

蜜桃粉色腮紅熱潮來襲！「5款頰彩」幫你打造韓妞清純妝

新北警攜手全聯推防詐標語　瑞芳分局落實生活化宣導

「龍燮不合」瘋傳　吳釗燮老婆發聲駁：到了眾口鑠金可怕程度

李銘順後就是他！新加坡最年輕視帝　許瑞奇「鋼鐵直男」花2年變妖艷皇后

蔡依林大巨蛋搶票倒數「提前暴雷了」！　最大重點講7次...粉絲暴動

【太近了吧OAO】眼鏡蛇見有人！立身+展開頭部嚇阻

生活熱門新聞

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

Joeman介紹台灣產品！講出「1詞」兩派戰翻

萬人連署「國高中改10點上課」成案　教育部駁回：不宜貿然推動

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

飛北京直播12天業績差　館長：你們像人嗎

入冬最冷！　全台低溫將探1字頭

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

更多熱門

相關新聞

「平凡五金行」失火海鮮全熟　月租45萬店王損失慘重

「平凡五金行」失火海鮮全熟　月租45萬店王損失慘重

高雄有間店叫「平凡五金行」，賣的卻不是五金，是間可代客料理進口精品生鮮食材的超市，日前才傳出河南店無預警熄燈，今（13日）旗艦店又慘遭祝融。據查，該旗艦店月租金高達45萬元，號稱當年「左營店王」。今日災後，許多高檔食材活龍蝦、螃蟹都慘遭「隔水煮熟」，在地人直呼可惜。

高雄夜市名店出包！蒸籠紙竟重複用

高雄夜市名店出包！蒸籠紙竟重複用

賴瑞隆「挺進三民區」助清理家園

賴瑞隆「挺進三民區」助清理家園

4歲童被母男友虐成植物人　幼稚園錯失救援

4歲童被母男友虐成植物人　幼稚園錯失救援

鼓山最便宜法拍屋底價83萬　小資族衝現場找嘸

鼓山最便宜法拍屋底價83萬　小資族衝現場找嘸

關鍵字：

哆啦A夢高雄國立科學工藝博物館

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面