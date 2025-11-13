「100%哆啦A夢」巡迴高雄佔地千坪！手捧珍奶、百座立體公仔聚集

▲《100%哆啦A夢＆FRIENDS》特展巡迴至高雄，有手捧珍奶特殊造型，展覽佔地千坪。（圖／聯合數位文創提供）

《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展先前在台北展出爆紅，如今最終站巡迴至高雄，將於11月14日起至明年2月22日在「國立科學工藝博物館」2F特展廳展出，展覽佔地近千坪，空間挑高7米，有上百座立體雕塑齊聚，還有特別融入在地特色的造型「哆啦A夢手捧珍珠奶茶」，期間限定周邊商品店也同步登場。

此次特展在高雄為最終站，挑高7米、近千坪的空間，呈現經典漫畫章節、大長篇作品的場景。

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》是此次特展在台灣的最終站，特別將高雄科工館2樓特展廳全部包下，運用挑高7米、近千坪的空間，呈現經典漫畫章節、大長篇作品的場景，讓不分年齡大人小孩都能沈浸其中。

「藤子．F．不二雄製作公司」FujikoPro的代表役勝又日子表示，從過去以「小叮噹」這名字廣受喜愛的時期，有許多人和哆啦A夢一起成長，對於曾經在童年時期陪伴著哆啦A夢成長的朋友們，將喚起滿滿的懷舊情感；而對於第一次和哆啦A夢相遇的朋友們，則能盡情感受哆啦A夢世界的深度和魅力。期盼大家能夠跨越世代，從不同角度親身體驗哆啦A夢的世界。

協辦單位AllRightsReserved 表示，這次特展在高雄站也特別融入了在地特色，例如「哆啦A夢手捧珍珠奶茶」的可愛造型，相信豐富多元的展覽內容，能讓高雄朋友和所有粉絲們，100%地沉浸並享受在哆啦A夢的夢想世界中。

神秘道具「100%朋友召喚鈴」。

展覽外的設計物極具巧思，以哆啦A夢標誌性的藍色為主色，搭配漫畫格構圖，設置了巨型「100%朋友召喚鈴」展覽入口，一到科工館2樓就能立刻被哆啦A夢圍繞，拍下夢幻合照。

●神秘道具「100%朋友召喚鈴」

特展跟台北場同樣公開神秘道具「100%朋友召喚鈴」，背後藏有一段與「胖虎」息息相關的祕密故事，獨家放映由日本Shin-Ei Animation 團隊專為展覽製作的原創短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》。動畫中熱愛唱歌的胖虎，夢想成真舉辦了個人演唱會，至於神秘道具究竟扮演了什麼關鍵角色，答案就藏在就在「100%微型劇院」展區中。

藤子・F・不二雄工作桌復刻。

●1:1「藤子・F・不二雄工作桌」完整復刻

展覽以 1:1 等比例重現藤子・F・不二雄的工作室，鋼筆、原稿紙、墨水、羽毛刷等常用工具皆以複製品呈現，讓觀眾直接走入大師的創作空間，從桌面細節到場景布局，都還原埋首創作的氛圍。

●漫畫世界沉浸式展區

「漫畫單行本展區」以《哆啦A夢》45本單行本為靈感，放大經典漫畫頁面，並立體化呈現5幕代表性場景，打造宛如被縮小燈照射、踏入巨型漫畫書的錯覺。同區也展示17幅珍貴黑白復刻原畫，從線條變化可看見藤子・F・不二雄不同時期的風格演進，是最能近距離欣賞筆觸之處。

「漫畫單行本展區」以45本漫畫單行本為靈感打造。



●大長篇作品牆

「大長篇展區」聚焦自1979年以來的長篇冒險系列，以10面巨型漫畫牆、30幅復刻原畫、7座立體雕塑重現經典場景。《大雄與小恐龍》的白堊紀冒險、《大雄的宇宙開拓史》的外星球探險都被重新打造，讓觀眾像是再次加入大雄與哆啦A夢的旅程。

上百座立體公仔。

●百座造型雕塑一次看

「100%哆啦A夢造型樂園」集結了來自電影的13款造型、漫畫及動畫的23種哆啦A夢，從「貍貓裝」、「間諜遊戲組合」，到「變成紫薯的哆啦A夢」等創意裝扮，全都可愛爆表。上百座立體雕塑分布於展區各角落，讓粉絲像尋寶般一次蒐集「哆啦A夢造型宇宙」。

上百座立體公仔。



●限定商店登場

期間限定哆啦A夢商店同步開張，推出高雄站限定燈箱畫、收藏卡、紀念印章，也販售香港、台北站的人氣周邊，包括「變成烤蕃薯吧！」、「鼻子氣球」毛絨鑰匙圈、哆啦A夢肩公仔、限定T恤、小夜燈等。不僅種類豐富，粉絲只要現場打卡上傳，就能兌換展覽限定小卡，讓收藏更完整。

▼期間限定哆啦A夢商店同步開張。（圖／聯合數位文創提供）