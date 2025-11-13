高雄夜市名店出包！蒸籠紙黏糊糊「殘留餃皮」　店家認了：重複用

▲高雄光華夜市名店出包！內用蒸餃的蒸籠紙竟是重複使用。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

網路社群Threads上有網友蓋樓搜集高雄最難吃食物，其中就有網友分享光華夜市名店「林家水餃」，直呼是史上最噁的店，不僅蒸籠發霉、蒸籠紙還重複利用。衛生局今（13）日前往店家稽查，業者坦承重複使用蒸籠紙，衛生局將依食安法，開罰3萬元至300萬元罰鍰。

近日Threads上流行蓋樓搜集各式資訊，有網友昨日宣布「第一屆《threads 史上最難吃高雄食物》正式開始」，不少網友分享心目中的黑名單，不過就有民眾在底下回應並附上圖片，直接點名「林家水餃」，直言「史上最噁爛的店」。

影片錄下，不僅蒸籠老舊異狀，就連蒸餃底下的蒸籠紙都糊糊的，甚至殘留蒸餃皮，網友說：「一看就知道那張紙也是重複利用，超噁，希望衛生局去抽查！」

▲衛生局前往稽查，乾淨的蒸籠紙全在抽屜深處。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局今日獲報後即派員稽查，現場沒有發現蒸籠發霉，但業者坦承重複使用內用收回的蒸籠紙，將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第5條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

針對蒸籠木質容器，現場稽查人員提醒業者，須依照《食品器具容器包裝衛生標準》，不得有不良變色、異臭、異味、污染、發霉、含有異物或纖維剝落等情事，落實清洗流程、盡量保持乾燥清潔及確實檢查。

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對業者未依規定更新食品業者登錄資料、作業場所冷凍冷藏庫無溫度記錄、食材未覆蓋、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查等多項缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。另業者未依規定投保產品責任險，衛生局將依法處辦。