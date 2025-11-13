陸41歲男子脫口秀式「葬禮」告別前半生　11歲女兒親致5分鐘悼詞

▲41歲的王昊替自己舉辦「半個葬禮」，向前半生告別。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

在人生第15000天，北京41歲男子王昊選擇以「半場葬禮」的形式向前半生告別。他8日下午以脫口秀方式主持自己的「葬禮」，邀請50多名親友參加，11歲的女兒更親自上台發表近五分鐘的悼詞，字裡行間滿是對父親的依戀與祝願，場面溫馨又動人。

▲王昊「葬禮」上，女兒親自在場致悼詞。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，王昊的網名為「一土昊」，他生於1984年10月14日。某日打開時間計算器時，驚覺自己已活了14975天，「人生不過三萬天，這不就是一半了嗎？」

王昊於是決定在第15000天、11月8日舉辦這場特別的告別式。這場別開生面的儀式，被他稱為「半個葬禮」，意在紀念逝去的歲月，也迎接新的人生階段。

王昊坦言，自己重視如買房、買車、結婚、生子等儀式感，這些都熱熱鬧鬧地辦過，唯獨「葬禮」還沒舉行，希望自己能藉此重新出發。

▲王昊的半個葬禮旨在提供一個不同的生命教育。（圖／翻攝極目新聞）

他以脫口秀方式回顧前半生的起伏，從內蒙古考學到北京、事業成功與挫敗，到去（2024）年遭逢低潮與車禍重傷，皆在舞台上一一講述。王昊說，「人生就像活在骰子裡，每一步都充滿隨機性。既然無法預測明天與意外，倒不如好好活在當下。」

現場最觸動人心的片段，是王昊11歲女兒的悼詞。這位女孩花數日完成了五百多字的稿子，開場一句「希望爸爸永遠不死，能一直留在我身邊」令在場親友哽咽落淚。王昊回憶，那是他第一次聽到完整內容，「在她這個年紀，已經懂得生命的意義，真的很感動。」

王昊表示，這場「半個葬禮」不僅是個人的自省，也是一次生命教育，「人來到世界是為了體驗，你可以選擇平淡，也可以選擇折騰，只要對得起自己的一生。」

