社會 社會焦點 保障人權

鄰居門前縱火嗆「這罐95送你們去死」　認罪盼減刑法官狠打臉

▲▼火,縱火,燃燒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吳姓男子酒後莫名朝鄰居門前潑汽油縱火，幸未釀災。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／新北報導

新北市1名吳姓男子今年（2025年）酒後失控，涉用寶特瓶裝汽油潑灑1樓鄰居門前縱火，嗆聲「這罐95的，送你們去死」，鄰居及時滅火未釀災，吳男被送辦認罪，辯稱當下不知自己在想什麼，並主張已跟鄰居和解、情堪憫恕求減刑，新北地院認為吳男手段激烈、不值得同情，依恐嚇危害安全罪判刑10月、不給緩刑，可上訴。

判決指出，吳男與1樓鄰居毫無恩怨，今年5月3日晚間7點多，吳男酒後拿1個裝滿汽油的寶特瓶下樓，向正與朋友聊天的鄰居說「這罐95的，送你們去死」，鄰居和朋友知道吳男怪怪的、不加理會。

吳男逕自將寶特瓶放進鄰居門內就離開，10分鐘後回來問鄰居「汽油勒？」鄰居拎出寶特瓶原封不動交還，不料吳男竟直接將汽油倒在鄰居門前點火，鄰居見火勢猛烈、恐危及住家，連忙從屋內拿滅火器出來撲滅，幸未延燒釀災。

警方趕來逮捕吳男，他酒醒承認縱火，辯稱當下不知自己在想什麼，也不記得嗆聲鄰居，被起訴後已跟鄰居和解，公設辯護人主張吳男情堪憫恕，判處最低法定刑仍嫌過重，請求減刑。

法官認為，吳男在鄰居門外馬路上點火，與住家仍有一段距離，現場無其他易燃物，不構成放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，但他犯案手段激烈、危害甚大，客觀上並無足以引起一般同情之處，即使認罪和解，仍依法定最重2年徒刑的恐嚇危害安全罪，判刑10月不得緩刑，可上訴。

11/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄一名張姓社工明明在慈善基金會幫助弱勢，卻起貪念兩度A走身障者的補助款共6萬多元，還順手把基金會的8萬元公款塞進自己口袋，事後良心不安跑去派出所自首，最後雖遭起訴，但因坦承犯行、與被害人和解，法官網開一面，判他7月徒刑、得易科罰金，緩刑2年。

