湖南百億級「童車產業園」成鬼城　僅5企業入駐...3年只蓋2廠房

▲耒陽欲打造「百億級童車產業園」，如今卻成「爛尾鬼城」。（圖／翻攝中國新聞周刊，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南耒陽經濟開發區斥資近60億元（人民幣，下同）打造的「百億級童車產業園」，如今成為一座近乎荒廢的「鬼城」。該園區佔地2000畝、曾號稱將建成大陸全國童車產業重鎮，但三年過去，園區內僅有兩棟廠房、入駐企業5家，其中，4家為小微企業，部分工廠工人不足10人。

《中國新聞週刊》報導，近日，這個縣級市被中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳通報——「耒陽市不顧當地實際規劃建設童車產業園，誇大數據，虛報產值」。

實際上，該市並無童車產業基礎與龍頭企業帶動，2024年園區總產值僅2165萬元、稅收25.7萬元，用工不到百人。在此情況下，大陸中央點名批評耒陽「不顧實際搞政績工程」，將其列入整改範圍。

公開資訊顯示，耒陽童車產業園於2018年立項，分三期建設，總投資約59億元。當地企業家張清河曾被視為項目「牽頭人」，他返鄉創立同樂堡公司並投入逾億元建廠，但如今，公司卻陷入債務困境，個人也被列為限制高消費人員。

另有多家簽約企業反映，招商承諾與實際情況落差大，資金與土地交付延宕，最終放棄投資。對此，耒陽官方承認問題存在，會加速推進整改。

耒陽市委常委、經開區黨工委書記周斐表示，將依照中央通報展開全面整改，對已落戶企業加強扶持，對簽約未落地企業持續溝通，並研議將園區拓展至更廣泛的嬰童產業，「耒陽將杜絕浮誇造假、重塑產業規劃，走出務實轉型之路。」