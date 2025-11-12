調查「大學生僅2成求助心輔」　專家：AI成新情緒調節工具

▲諮商全聯會建議，應減少心理諮商污名化，讓更多學生勇於尋求專業協助。（圖／南投縣衛生局提供）

記者許敏溶／台北報導

「114年大專學生壓力調查研究報告」今（12日）公布，結果發現97%學生認同心理健康支持方案，但實際求助比例僅20%，認知與行動間存在差異，部分學生嘗試使用AI工具調節情緒。專家建議，應提升心理諮商資源可及性與擴展服務範圍，注意AI工具負面影響，並透過宣導減少心理諮商污名化，讓更多學生勇於尋求專業協助。

近年由壓力、情緒引起的校園危機事件屢見不鮮，學業壓力、人際關係與未來不確定感增加，大學生的心理壓力逐年升高。中華民國諮商心理師公會全國聯合會（諮商全聯會）結合「社會情緒學習（SEL）」議題，在今年4至9月針對2558名全國大專學生進行壓力調查，其中女性占70.3%，並在今天公布調查結果。

調查結果顯示，大四學生在面對壓力時，展現出較佳的心理韌性，能將壓力視為自我成長的契機，而非僅僅是負擔，因應壓力的能力較好。另調查也發現，40%大學生社會情緒能力佳，這些學生雖傾向低估自身能力，但具備高度的自我覺察與反省力，能在壓力中保持彈性與自我善待。這種「謙虛而自覺」的特質，正是提升社會情緒能力的重要關鍵。

不過，諮商全聯會表示，仍有5%社會情緒能力較弱的大學生，因為對自己不夠瞭解，在生活適應和調適能力都遇到困難，校園仍需加強針對高風險族群的心理支持與輔導措施。

在心理求助行為方面，諮商全聯會指出，97%大學生支持青年心理健康支持方案，但實際求助比例僅有20%，多數學生仍偏好傳統面對面的心理諮商，也有部分學生嘗試使用AI工具調節情緒，代表新興科技正逐步介入心理健康領域。

諮商全聯會呼籲，應提升心理諮商資源可及性，擴展服務範圍，同時注意AI工具的負面影響，也可透過公眾宣導、名人的倡議，減少心理諮商的污名化，讓更多學生勇於尋求專業協助。

諮商全聯會期望，透過這項調查結果，提供教育單位與心理專業人員在政策與實務上的參考，讓心理健康支持不只是口號，現代社會需要能容納情緒的空間，情緒教育向下扎根尤為重要，一同培養年輕世代面對未來挑戰的心理韌性，邁向「幸福校園、健康台灣」的願景。