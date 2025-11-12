涉嫌掏空公司5千萬　張安樂兒媳王姝茵更審遭判1年7月

▲白狼張安樂兒媳王姝茵涉嫌掏空公司，更審遭高等法院判刑1年7月。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「中華統一促進黨」主席「白狼」張安樂，先前遭檢方依照違反《政治獻金法》查辦，期間查出張安樂兒子張瑋、兒媳王姝茵等人，涉嫌掏空自家公司華夏大地旅行社，因此一併提起公訴。其中王姝茵涉案部分定讞後，最高法院將她違反《銀行法》部分撤銷發回更審，高院更審後，12日仍將王女判刑1年7月。可上訴。

本案中，張安樂遭控違反《政治獻金法》一二審均無罪，檢方上訴第三審，最高法院去年12月底已經駁回檢方上訴，張安樂無罪確定；不過張安樂也被控協助兒子掏空公司，涉嫌偽造文書罪嫌，這部分則被判刑8月、得易科罰金24萬元定讞，張安樂也已經執行罰金完畢，並未入獄。

本案除張安樂涉嫌政治獻金部分以外，檢方偵辦時，查出張瑋夫婦自2013年4月到2016年6月，涉嫌任意挪用公司款項，並將其中不少費用侵占私用，不法所得共約5138萬元。因此將張安樂、張瑋、王姝茵夫婦提起公訴。

張安樂涉案部分已經定讞。另外張瑋則因為本案一二審均將他判刑，全案上訴最高法院後，最高法院去年12月底駁回檢辯雙方上訴，張瑋合計遭判刑3年1月確定，其中因業務登載不實判刑1年定讞，必須入獄服刑。但張瑋不願入獄，已經棄保潛逃，目前遭到通緝中。

至於王姝茵涉案部分，一二審共計遭判刑3年11月、緩刑4年。但全案上訴最高法院後，最高法院將她涉嫌違反《銀行法》部分撤銷發回更審。更審法院於12日宣判，仍認定王姝茵有罪，刑度也維持一審的1年7月。