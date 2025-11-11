　
國際

法前總統沙柯吉「服刑20天」獲釋返家　稱真相終將大白

記者張方瑀／綜合報導

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）因涉嫌在2007年總統競選期間透過已故利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）取得非法政治獻金，遭法院以「刑事共謀罪」判刑5年，其中3年不得緩刑。入獄僅20天後，巴黎上訴法院10日裁定他可在嚴格司法監督下獲釋，等待明年3月的上訴審理。

巴黎時間10日下午，現年70歲的沙柯吉搭乘深色車窗座車、在警用機車護送下離開巴黎聖蒂監獄（La Santé Prison），返抵位於巴黎西部的住家。稍早他透過視訊出庭時坦言，過去20天非常難熬，更形容獄中生活「像是一場惡夢」。

在出獄後的第一時間，沙柯吉於社群平台X發文表示，「真相終將大白。」他強調自己的全部精力將專注於證明清白，並感謝各界支持，「你們的幾千條訊息深深感動我，給我力量去承受這場磨難。」

▲▼法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）。（圖／路透）

▲法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）。（圖／路透）

根據《衛報》與CNN報導，法院批准沙柯吉提前出獄，但明定多項限制，包括不得離開法國、不得與案件相關人士聯絡，尤其禁止接觸現任司法部長達馬南（Gérald Darmanin）。達馬南上月曾親赴監獄探視沙柯吉，引發外界批評，認為此舉涉及利益衝突。

沙柯吉的律師英格蘭（Christophe Ingrain）表示，這次裁決是向前邁進的一步，團隊接下來將全力準備上訴審理。他也透露，沙柯吉在獄中獲准單獨關押，牢房內有基本設備，但每日僅能外出運動一小時。

內政部長紐內茲（Laurent Nuñez）指出，因考量安全風險，監獄安排了兩名保鑣住在相鄰牢房。

沙柯吉10月21日入獄後，成為自二戰後納粹合作政權領袖貝當（Philippe Pétain）於1945年因叛國罪被關押以來，首位入獄服刑的法國前元首。他的兒子路易．沙柯吉（Louis Sarkozy）也在X上傳與父親的合照，寫下「自由萬歲！」為父慶賀。

沙柯吉2012年卸任後官司纏身，除本案外，去年12月他因企圖賄賂法官以獲取機密資訊而遭判刑，當時必須在腳上佩戴電子監控器。儘管屢陷法律爭議，沙柯吉仍堅稱自己「從未向格達費要過錢」，並宣稱，「我永遠不會承認我沒有做過的事。」

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝

法國沙柯吉總統政治獻金格達費

