跑馬拉松被車撞！韓25歲選手宣告腦死　8旬貨車司機：沒看到人

▲南韓一場馬拉松賽發生重大車禍。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

南韓忠清北道一場馬拉松比賽驚傳車禍，一名25歲跑者10日比賽期間竟遭貨車撞上，經過搶救後仍被宣布腦死。80多歲肇事司機今（11）日供稱，當時只顧著看紅綠燈，根本沒有注意到跑者。

SBS等韓媒報導，這場馬拉松接力賽原定為期3天，今年一共吸引300名選手參與，未料首日就發生憾事而全面取消。

案發當天上午10時許，25歲跑者才剛接過接力棒，往前跑了300公尺左右，並且持續保持領先，卻被切換車道、誤闖封路區的貨車以時速57公里撞上。

選手頭部嚴重外傷，緊急送往大田的醫院，卻仍宣告腦死，目前靠著醫療設備維持生命。據悉，他今年8月才加入清州市政廳田徑隊，是極具潛力的新秀，在多項馬拉松賽事中表現優異。

案發當時，護送警車位於跑者前方20至30公尺，教練團車輛也為了避免影響比賽節奏，提前超車等候，未料發生意外。肇事司機到案後確認沒有酒駕，他向警方供稱，當時想讓其他車輛先行才變換車道，注意力都集中在前方100公尺處的紅綠燈上，才沒看見選手。

韓媒指出，事故主因為賽事交通管制不當。由於比賽只有市郡代表隊參加，一次僅9名選手同時參賽，因此主辦單位只對兩條車道之中的其中一條進行交通管制，另一條車道仍開放通行，且無任何安全隔離設施。警方目前仍在調查中，希望釐清確切事故原因。