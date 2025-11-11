　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

跑馬拉松被車撞！韓25歲選手宣告腦死　8旬貨車司機：沒看到人

▲▼跑步,比賽,田徑,馬拉松,賽跑。（圖／VCG）

▲南韓一場馬拉松賽發生重大車禍。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

南韓忠清北道一場馬拉松比賽驚傳車禍，一名25歲跑者10日比賽期間竟遭貨車撞上，經過搶救後仍被宣布腦死。80多歲肇事司機今（11）日供稱，當時只顧著看紅綠燈，根本沒有注意到跑者。

SBS等韓媒報導，這場馬拉松接力賽原定為期3天，今年一共吸引300名選手參與，未料首日就發生憾事而全面取消。

案發當天上午10時許，25歲跑者才剛接過接力棒，往前跑了300公尺左右，並且持續保持領先，卻被切換車道、誤闖封路區的貨車以時速57公里撞上。

選手頭部嚴重外傷，緊急送往大田的醫院，卻仍宣告腦死，目前靠著醫療設備維持生命。據悉，他今年8月才加入清州市政廳田徑隊，是極具潛力的新秀，在多項馬拉松賽事中表現優異。 

案發當時，護送警車位於跑者前方20至30公尺，教練團車輛也為了避免影響比賽節奏，提前超車等候，未料發生意外。肇事司機到案後確認沒有酒駕，他向警方供稱，當時想讓其他車輛先行才變換車道，注意力都集中在前方100公尺處的紅綠燈上，才沒看見選手。

韓媒指出，事故主因為賽事交通管制不當。由於比賽只有市郡代表隊參加，一次僅9名選手同時參賽，因此主辦單位只對兩條車道之中的其中一條進行交通管制，另一條車道仍開放通行，且無任何安全隔離設施。警方目前仍在調查中，希望釐清確切事故原因。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的
刺輔大名醫兇刀曝！　男看診突攻擊遭壓制上銬
快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列
LIVE／明10縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
獨／陽明山狂燒4.5公頃人禍真相曝
明天國內線航班全數取消　國際線部分異動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蜜蜂長著惡魔角！澳洲發現新本土物種　命名靈感「跟追劇有關」

泰北清萊白廟2026年元旦起漲價　外國人門票翻倍

巴基斯坦首都法院外爆炸！　至少6死多傷

跑馬拉松被車撞！韓25歲選手宣告腦死　8旬貨車司機：沒看到人

女醫抄近路「小巷遭性侵40分鐘」　半裸狂奔求救！惡男庭上竟自慰

15萬俄軍集結！企圖攻占波克羅夫斯克　趁濃霧挺進畫面曝光

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

孩子回家不孤單？日8旬嬤後悔了「賣房搬進養老院」　結局大反轉

首訪白宮！敘利亞總統會晤川普　加入反恐聯盟　

百萬富豪失蹤1月竟被撕票！　以為「見投資人」夫妻遭分屍埋沙漠

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

蜜蜂長著惡魔角！澳洲發現新本土物種　命名靈感「跟追劇有關」

泰北清萊白廟2026年元旦起漲價　外國人門票翻倍

巴基斯坦首都法院外爆炸！　至少6死多傷

跑馬拉松被車撞！韓25歲選手宣告腦死　8旬貨車司機：沒看到人

女醫抄近路「小巷遭性侵40分鐘」　半裸狂奔求救！惡男庭上竟自慰

15萬俄軍集結！企圖攻占波克羅夫斯克　趁濃霧挺進畫面曝光

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

孩子回家不孤單？日8旬嬤後悔了「賣房搬進養老院」　結局大反轉

首訪白宮！敘利亞總統會晤川普　加入反恐聯盟　

百萬富豪失蹤1月竟被撕票！　以為「見投資人」夫妻遭分屍埋沙漠

蜜蜂長著惡魔角！澳洲發現新本土物種　命名靈感「跟追劇有關」

道奇日籍三本柱1個月帶動1328億日圓經濟效益　超越阪神整季

不怕美國制裁了？華為去年專利數居全球之冠　專利許可收入達195億

航空業10月超旺　4國籍航空10月營收全創同期新高

台東成功警風雨前護送長者返家　展現為民服務精神

死去的妹妹回來了？《侵愛家人》挑戰「最親近的恐懼感」　車禍現場來真的

黃子鵬提FA投奔他隊？　經紀人：幾乎跟全部球隊都談過

全支付盜刷事件已通報重大偶發　金管會：勿點可疑連結自保

從7元漲到40元！陸「奶皮」天天不同價　有老闆直接到廠門口收購

民進黨2026台北市長人選卡關？　吳怡農出戰又是一樁懸念

【泥水灌進街道】明利村災情曝！馬太鞍溪便道被暴漲溪水淹沒

國際熱門新聞

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

大馬警：黃明志、謝侑芯有超友誼親密關係

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

全球最會吃泡麵國家　人均1年吃81包

黃明志投案Day8　堅持無辜狀況好

巴菲特告別信　親揭千億財產怎處理

薛劍嗆斬首高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

恐怖巨浪！鳳凰襲菲律賓「4死140萬人撤離」

謝侑芯命案關鍵證物　家屬交出行李箱及手機

政府重啟曙光現　美股道瓊收紅381點

住宅區驚見大量熊腳印　札幌圓山公園關2週

川普發錢！政府停擺航管硬撐　每人將獲31萬

販毒集團女殺手「陳屍美墨邊境」　

普丁右手「腫如麵包」炸青筋　詭異照瘋傳

更多熱門

相關新聞

台南仁德麥當勞前車禍！小客車、聯結車碰撞2人受傷送醫

台南仁德麥當勞前車禍！小客車、聯結車碰撞2人受傷送醫

台南仁德區11日中午發生車禍，地點位於台南市仁德區二仁路一段麥當勞前，消防局119於中午12時3分許接獲報案後，立即派遣救護人員前往。現場為2輛轎車擦撞，其中1輛倒轉180度再撞上停等紅燈的聯結車，事故造成2名民眾受傷，所幸皆意識清楚。

恐怖車禍被甩出車外　臘腸犬在荒野奇蹟存活

恐怖車禍被甩出車外　臘腸犬在荒野奇蹟存活

即／台東台9線1死2傷車禍　休旅車與大貨車碰撞「車頭全毀」

即／台東台9線1死2傷車禍　休旅車與大貨車碰撞「車頭全毀」

台東台9線小客車與貨車碰撞　車頭全毀僅剩單線通行

台東台9線小客車與貨車碰撞　車頭全毀僅剩單線通行

全球最會吃泡麵國家　人均1年吃81包

全球最會吃泡麵國家　人均1年吃81包

關鍵字：

南韓馬拉松車禍腦死忠清北道

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面