這才是「厲陰宅」！《壵》士斷腕為兄弟，3千草人鬥鬼王

▲▼ 這才是「厲陰宅」！《壵》士斷腕為兄弟，3千草人鬥鬼王 。（圖／NTT）

▲2025 NTT遇見巨人─真快樂掌中劇團《壵》_《壵》展現兄弟無間的情誼，也呈現英雄的一體兩面，11月15、16日將在歌劇院上演 ©臺中國歌劇院提供。（圖／王弼正攝）

圖、文／台中歌劇院

恐怖大片《厲陰宅》中，鬧鬼的其實是活人住的「陽宅」，但11月15、16日將在歌劇院上演的真快樂掌中劇團《壵》（音「壯」），出事的不但是厚葬賢士的「陰宅」，鬧的還不是一般的厲鬼，而是連秦始皇都敢殺的烈士荊軻。不要錯過這場腦洞大開、英雄「殺」英雄的好戲。

《壵》取材明代馮夢龍小說，描述結拜兄弟左伯桃與羊角哀相約去楚國報效賢君，中途遇暴雪，左伯桃決定自我犧牲成全義弟；羊角哀獲楚王重用後，上山厚葬義兄，卻夢見左伯桃哭訴被荊軻鬼魂欺凌。羊角哀氣不過，竟自刎赴陰間協力戰敗荊軻。

編導之一的柯世宏表示，布袋戲吸引人的特點，在於劇情容許誇張離奇的發展；當初看到「左羊之交」這個相互捨命的情節，覺得相當有戲劇效果。

有別於傳統彩樓，《壵》以「移動戲台」為概念，將山水穿在身上，運用2塊7公尺乘方的大布幔變化，塑形陽間與陰間、君權與平民；也捨棄傳統布袋戲演師說白、操偶合一的表演模式，由團長柯加財獨力代言劇中各角；操偶師柯世宏與柯世華，則分別演繹左伯桃與羊角哀。

柯世宏說，《壵》呈現英雄的一體兩面，「家喻戶曉的荊軻淪為反派；若置於今日，發動戰爭者，在本國或許是民族英雄，對於被侵略的人來說，就是徹底的壞人！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

