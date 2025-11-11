大門沒鎖損失慘重！台中民宅遭竊25萬財物　2賊畫面曝

▲2名男子闖空門。（圖／Treads網友hui_yun_li提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區昨（10）日發生民宅竊案，一戶人家因未將住處大門上鎖，2名竊賊在半夜3時許闖入，偷走屋內現金、包包後離去。警方獲報調查，清查財損約25萬元，目前已掌握掌握2名犯嫌特徵，正在查緝中。

被害人在網路PO文表示，因自己的不小心，讓家裡被闖空門，家中客廳的貴重包包、現金全被拿走，財損約20萬至30萬元，直到清晨6點多丈夫起床準備上班，出門前才發現遭小偷，趕緊報警處理。

警方調查，昨日清晨6時許接獲卓姓男子報案，稱位於梧棲區的住家遭竊，調閱監視器後發現，因住處大門沒上鎖，同日凌晨3時許，有2名男子逕自進屋，竊取財物及包包後離去。

警方指出，本案損失金額約25萬元，警方立即成立專責小組，目前已掌握犯嫌特徵，正積極調閱附近監視器，全力追緝。

警方表示，對於轄區內不法情事，將全力偵辦、迅速查緝到案，嚴懲不貸。另呼籲民眾平時應落實住家防竊措施，避免成為宵小覬覦目標，亦可向警察機關申請「治安風水師」服務，協助檢視住宅防竊設施，以降低遭竊風險。民眾如發現陌生或可疑人士於社區徘徊，請發揮守望相助精神，立即撥打110通報警方到場查處，共同維護居民生命、身體及財產安全。