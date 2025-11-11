蕭美琴登歐洲議會演說引假訊息攻擊　卓榮泰令：嚴查速辦

▲行政院長卓榮泰出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）7日在歐洲議會舉辦年會，副總統蕭美琴獲邀出席發表演說。但後續卻有不少網友謠傳，指「法國報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」等，總統府在日前已出面駁斥、外交部也報警處理，行政院長卓榮泰今（11日）下令，針對不實散播謠言者，要進一步追查，「一定堅持原則，嚴查速辦」。

民進黨立委何欣純質詢時問及，蕭美琴副總統站上國際舞台，國人感到非常驕傲，連很多國外學者都認為過去這是不可能做到的事情，但是賴政府做到了。當然也要感謝很多在背後、在第一線出力、努力的所有人員的付出。

但何欣純說，要請卓院長密切關注，蕭副總統赴歐洲議會演說後，大量網路謠言說蕭美琴赴歐洲演說是80億換來的。總統府有譴責、外交部報警處理，行政院掌握的狀況為何？到底有沒有外力介入？

對此，卓榮泰說，結果還要進一步溯源追查，但這件事情讓大家充分看出，總統帶領的國安及外交團隊，一直戰戰兢兢、安安穩穩從事台灣的對外關係，好不容易得到這樣的機會，副總統也是銜總統之命，在巧妙的安排下到國外參加這樣的會議，國人應該給予更多的鼓勵，甚至希望帶回更好的訊息，而不是用這樣的方式在抵銷自己的作戰士氣、或對外工作的努力。

卓榮泰表示，這事情總統府已經正式否認駁斥，循檢調單位管道，針對不實散播謠言者，要進一步的追查，「一定堅持原則，嚴查速辦」。何欣純說，這樣的網路造謠，是不是外力介入大家自有心證，但國安團隊一定要嚴正制止、該法律提告的要告到底。